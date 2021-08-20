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Компания Xiaomi в этом году анонсировала новую функцию для программного обеспечения MIUI 12.5. Она называется Memory Fusion. Технология представляет собой аналог создания файла подкачки в персональных компьютерах на операционной системе Windows.

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Xiaomi не первой начала внедрять Memory Fusion. Компании ASUS, OPPO, Realme, ZTE и vivo успешно реализовали её в собственных прошивках. Xiaomi же не спешила с интеграцией функции. Её из коробки получил китайский хит продаж Redmi Note 10 Pro 5G. А теперь уже с обновлением MIUI 12.5 поддержка Memory Fusion «прилетела» ещё на три смартфона производителя из Пекина.

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Увы, пока что функция расширения оперативной памяти доступна только в составе китайской версии программного обеспечения. Причём две модели из трёх получили её в составе закрытой тестовой бета-версии MIUI 12. Closed Beta от 17 августа текущего года. Обновление имеет соответствующий номер – v2021.8.17.

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Закрытая бета-версия оболочки доступна для Xiaomi Mi 10 Youth Edition и Redmi Note 9 Pro 5G, самого дешёвого в мире смартфона со 108-мегапиксельной основной камерой. Он появился почти год назад и начал продаваться по цене от 245 долларов.

Интеграция поддержки Memory Fusion для этих моделей означает, что в будущем функция расширения оперативки появится в Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Mi 10T Lite, которые продаются на международном рынке. Правда, в России официально ни одна из моделей не доступна.

Третий смартфон, который обзавёлся поддержкой Memory Fusion – недавняя новинка Xiaomi MIX 4. Но тут уже речь идёт о полноценной стабильной версии программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced Version под номером 12.5.4.0.

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Напоминаем, технология Memory Fusion предполагает создание на внутреннем накопителе специального файла, который используется системой по принципу оперативной памяти. В зависимости от вместимости встроенного хранилища смартфоны компании Xiaomi получают от 1 ГБ до 3 ГБ виртуальной ОЗУ. Но 3 ГБ – это не максимальное значение. Например, в ASUS ROG Phone 5s Pro с 18 ГБ оперативной памяти можно прибавить к ОЗУ ещё 6 ГБ.