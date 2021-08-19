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За неделю было представлено почти столько же смартфонов на базе Snapdragon 888+, сколько за вторую половину 2020 года вышло моделей на Snapdragon 865+. Сразу две новинки с разогнанной однокристальной системой анонсировала тайваньская компания ASUS. На днях она презентовала игровые флагманы ASUS ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro. На мероприятии обошлись без цен, но сейчас производитель исправился.

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ASUS объявила официальные цены на свои геймерские новинки. Правда, пока только для китайского рынка. Когда будет озвучена стоимость смартфонов для Европы, пока что не уточняется. Повода думать, что новинки не выйдут в Европе нет, ведь все предыдущие игровые модели компания продавала в странах Старого Света.

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ASUS ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro почти не отличаются друг от друга. Оба смартфона оборудованы 5-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 888+ с частотой до 2,995 ГГц, тройной основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп и 24-мегапиксельной фронталкой.

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В новинках установлена панель AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Её прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения. Флагманы получили стереофонические динамики, два разъёма USB-C и аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой.

Между моделями есть три отличия: модификации памяти, стоимость, исполнение тыльной панели. В ASUS ROG Phone 5s установлено 8-18 ГБ оперативки и накопитель на 128-512 ГБ. Сзади находится RGB-подсветка. Версия Pro получила монохромный дисплей ROG Vision и доступна только в топовой комплектации.

Стандартное издание предлагается пользователям в пяти вариантах. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 615 долларов. За дополнительные 4 ГБ ОЗУ нужно доплатить ещё около 50 долларов. Модификации с 12 ГБ и 16 ГБ оперативки при 256 ГБ хранилища оценили в 725 долларов и 770 долларов соответственно. Наконец, стоимость конфигурации 18/512 ГБ составила 910 долларов.

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ASUS ROG Phone 5s хоть и отличается лишь наличием более продвинутого дисплея на тыльной стороне, но стоит на 400 долларов дороже, чем обычная модель в максимальной комплектации. Связано это с тем, что версия Pro поставляется вместе с чехлом, кулером и адаптером питания мощностью 65 Вт. Для ASUS ROG Phone 5s все аксессуары придётся покупать отдельно.

Игровые смартфоны компании ASUS уже доступны для предварительного заказа. Открытые продажи в Китае начнутся 24 августа 2021 года. На рынок новинки поступят с предустановленной прошивкой ROG UI на базе операционной системы Android 11.