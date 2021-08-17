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В смартфонах Samsung больше не будет рекламы

Но, как всегда, есть свои нюансы.
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-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза
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Реклама в программном обеспечении для смартфонов – шаг, на который пошли некоторые компании для максимизации прибыли. Например, Xiaomi ещё три года назад заявляла, что рекламные объявления в MIUI позволяют получать дополнительный доход, что в свою очередь даёт возможность не повышать стоимость смартфонов.

реклама

Тем не менее, наличие рекламы в программном обеспечении приходится по душе далеко не всем пользователям. Особенно это касается владельцев флагманских смартфонов. Хотя справедливости ради нужно отметим, что рекламу можно отключить вручную.

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Samsung – тоже одна из тех компаний, которые решили показывать пользователям в прошивке One UI рекламные вставки. Но производитель из Южной Кореи намерен пересмотреть своё отношение к демонстрации блоков с рекламными объявлениями.

Глава мобильного подразделения заявил, что Samsung откажется от рекламы в предустановленных приложениях. В частности, отмечаются утилиты Samsung Pay, Samsung Themes и Weather. Останется ли реклама в стороннем программном обеспечении, пока что не уточняется.

реклама

В компании верят, что отказ от рекламы даст возможность повысить популярность смартфонов бренда. Правда, не факт, что результат будет сильно ощущаться, ведь для большинства пользователей не рекламные вставки стали причиной отказаться от моделей Samsung, отдав предпочтение устройствам других компаний. Всё же главную роль в выборе играют характеристики и стоимость.

Нововведения вступят в силу в одном из будущих обновлений программного обеспечения One UI. В настоящее время к этому решению компании есть три вопроса. Первый уже упоминался. Он касается того, исчезнет ли реклама в ПО сторонних разработчиков. Также хотелось бы узнать, когда компания начнёт рассылать обновление прошивки и планирует ли она убрать рекламу в смартфонах, которые продаются за пределами Южной Кореи. Надеемся, уже скоро на эти вопросы производитель даст ответы.

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