Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi в этом году уже успела представить относительно доступные и производительные смартфоны в рамках серии Redmi K. Новое поколение дебютировала в феврале с Redmi K40 на Snapdragon 870 наряду с Redmi K40 Pro и Pro+ на Snapdragon 888. Ещё через пару месяцев вышла версия Gaming Edition на Dimensity 1200. Сейчас китайский производитель готовит к премьере смартфоны нового поколения, Redmi K50.

реклама

Семейство будет представлено в следующем году, так как две модели из трёх получат процессоры Qualcomm, премьере которых ещё только предстоит состояться. Обычный Redmi K50 будет оборудован мобильным процессором Snapdragon 890. Однокристальная система выполняется по нормам 5-нанометровой технологии и станет разогнанной версией чипа Snapdragon 888.

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В Redmi K50 Pro+ мы увидим будущую топовую мобильную платформу Snapdragon 898, которая сможет в AnTuTu набирать свыше 1 млн баллов. Напомним, текущие флагманы на Snapdragon 888 постепенно подбираются к отметке 900 000 пунктов. К слову, чип Snapdragon 898, который станет преемником Snapdragon 888, может называться Snapdragon 895.

Последняя модель в списке – Redmi K50. Изначально сообщалось, что она получит Snapdragon 898 / 895, как и версия Pro+. Но недавно появилась информация о том, что аппаратная платформа в будущей новинке будет построена на базе анонсированной ещё в прошлом году однокристальной системы Snapdragon 888.

реклама

Все три смартфона появятся в продаже в начале 2022 года. Они будут работать на базе операционной системы Android 12 с программным обеспечением MIUI 13 сразу из коробки. Саму прошивку MIUI 13 анонсируют в четвёртом квартале текущего года.

Xiaomi Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ получат новый дисплей Super AMOLED E5 с частотой обновления 120 Гц производства южнокорейской компании Samsung. Из прочего стоит отметить боковой биометрический сенсор, защиту от воды и набор основных беспроводных интерфейсов, включая чип с поддержкой технологии Near Field Communication.