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Китайская компания Xiaomi сегодня, 16 августа, у себя на родине начала продавать флагманский смартфон Mi MIX 4. На следующий день после анонса производитель из Поднебесной заявил, что по предварительным заказам все устройства были раскуплены за несколько минут.

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После старта продаж Лю Вейбинг, вице-президент компании Xiaomi, заявил, что первая партия разошлась за 1 минуту. При этом он не отметил, сколько всего смартфонов производителю удалось реализовать. Но доходом компания поделилась. За 1 минуту Xiaomi Mi Mix 4 принёс 46,3 млн долларов (300 млн юаней).

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Если посмотреть на цену новинки, можно понять, что за 60 секунд было продано примерно 47 000-60 000 смартфонов. Ранее Лю Вейбинг писал на своей официальной странице в Weibo, что флагман нового поколения долгое время будет в дефициты по двум причинам. Первая – мобильный процессор Snapdragon 888+. Вторая – керамический корпус.

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Xiaomi Mi MIX 4 является первым смартфоном китайском компании, оснащённым встроенной в дисплей камерой для селфи. Она имеет разрешение 20 Мп, но высоким качеством похвастаться не может. Представители производителя из Пекина заявили, что новинка и вовсе не является смартфоном для селфи.

В Mi MIX 4 установлен дисплей диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц. В его основе лежит панель на органических светодиодах, прикрытая стеклом Gorilla Glass Victus. Тыльная сторона смартфона оформлена керамикой.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Смартфон поддерживает съёмку видео в формате 4K ULTRA HD с частотой обновления 60 FPS и в 8K ULTRA HD при 24 FPS или 30 FPS. 8-мегапиксельный телеобъектив обеспечивает 5-кратный оптический зум. В главном модуле установлен сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма.

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Xiaomi Mi MIX 4 является одним из немногих смартфонов в мире с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мА*ч. Полностью батарея заряжается за 15 минут. Также отметим NFC, прошивку MIUI 12.5 Enhanced сразу из коробки, защиту от воды класса IP68 и операционную систему Android 11.

Купить Xiaomi Mi MIX 4 можно за 770 долларов минимум. За эти деньги смартфон предлагает 8 ГБ ОЗУ в паре с накопителем объёмом 128 ГБ. Топовая версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти обойдётся в 970 долларов.