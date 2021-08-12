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Ещё один смартфон топового уровня представила китайская компания Honor. После моделей Magic 3 и Magic 3 Pro она анонсировала версию Pro+. Третья новинка построена на базе варианта Pro, имеет керамический корпус, монструозную камеру и стоит намного дороже.

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В этом материале мы сосредоточимся исключительно на отличиях Honor Magic 3 Pro+ от Magic 3 Pro. Главное касается камеры. Герой заметки получил огромную площадку, на которой расположилось четыре оптических модуля вместе со вспышкой большим сенсором ToF для портретного режима и датчиком цветовой температуры.

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В основной камере установлен сенсор на 50 Мп, но не Sony IMX766, а Sony IMX700 оптического формата 1/1,28 дюйма с 1,22-мкм пикселями. Светосила оптики составила f/1,9, а эквивалентное фокусное расстояние – 23 мм. Оптическая стабилизация осталась.

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Телеобъектив компания решила не менять, как и монохромный модуль. А вот сверхширокоугольную камеру существенно улучшили. Во-первых, разрешение увеличилось с 13 Мп до 64 Мп. Во-вторых, угол обзора составил 126 градусов вместо 120 градусов. Но света меньше – f/2,4 против f/2,2. Съёмка видео в 4K ULTRA HD при 60 FPS присутствует.

Второе отличие Honor Magic 3 Pro+ от Magic 3 Pro касается дизайна. Самый дорогой флагман компании получил бОльшую площадку, а на тыльной панели ещё появились вертикальные полоски. При этом доступен герой заметки в чёрной и белой расцветках лишь в керамическом корпусе. Третье отличие – отсутствие модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Главный флагман сегодняшнего дня поступит в продажу с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 512 ГБ. Новинка тоже получила операционную систему Android 11 с прошивкой Magic UI 5.0 и предустановленными сервисами Google.

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Наконец, последнее отличие смартфона от версии Pro – стоимость. Рекомендованная производителем цена Honor Magic 3 Pro+ для европейского рынка составила 1 499 евро. Обычную модель Pro китайская компания оценила в 1 099 евро.