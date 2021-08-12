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Китайский технологический гигант Honor анонсировал флагманские смартфоны нового поколения в рамках линейки Magic. Изначально серия была экспериментальной, а сейчас она предлагает одни из самых продвинутых смартфонов на рынке.

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Модель первого поколения отличалась изогнутым со всех сторон дисплеем. При создании оригинального Magic компания нарушила ряд патентов, из-за чего смартфоны не вышел на глобальный рынок. Magic 2 был тоже странным. Его сделали слайдером. И вот теперь перед нами третье поколение. Оно представлено сразу тремя флагманами. В этой заметке уделим внимание Honor Magic 3 Pro и немного расскажем о стандартном издании.

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Итак, новинка оборудована дисплеем OLED. Он имеет размером 6,76 дюйма в диагонали и разрешение 1344 x 2772 точки. Производителем заявлена поддержка частоты обновления 120 Гц и соответствие стандарту HDR10+. В экран интегрирован сканер отпечатков пальцев, но разблокировать смартфон можно и с помощью фронтальной камеры на 13 Мп, которой в этом деле подсобит сенсор ToF.

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Honor Magic 3 Pro оснащается 5-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 888+, которая имеет пиковую тактовую частоту 2,995 МГц, что является рекордом для ядра Cortex-X1. Процессор трудится в паре с 8 ГБ оперативной памяти в базовой модификации. Топовая версия получила на 4 ГБ ОЗУ больше. Вместимость постоянного запоминающего устройства в новинке составила 256 ГБ или 512 ГБ соответственно.

Одной из фишек Honor Magic 3 Pro стала основная камера. Её разрешение составляет 50 Мп + 64 Мп + 64 Мп + 13 Мп. Сенсор на 13 Мп дополнен ультра-широкоугольной оптикой. Один из датчиков на 64 Мп – монохромный, а второй лежит в основе телеобъектива с 3,5-кратным оптическим зумом. В главной камере установлен сенсор Sony IMX766. Также отметим поддержку 4K UHD при 60 FPS и оптическую стабилизацию изображения.

Флагман несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 4600 мА*ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём. Смартфон появится на рынке с прошивкой Magic UI 5.0, предустановленными сервисами Google и операционной системой Android 11. Из остального отметим защиту класса IP68, NFC, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и поддержку UWB (Ultra Wideband).

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Также китайская компания представила сегодня Honor Magic 3. Обычная модель почти не отличается от старшей версии. Она защищена от воды и пыли по стандарту IP54 и не предлагается в модификации 12/512 ГБ. Зато есть версия с накопителем вместимостью 128 ГБ. Телеобъектива, увы, в смартфоне тоже нет.

Honor Magic 3 Pro можно будет купить по цене от 1 099 евро в чёрном и белом цветах со стеклянной тыльной панелью и в расцветке Golden Hour с задником из искусственной кожи. Стандартное издание дополнительно появится в цвете Blue Hour, тоже с кожаным задником. Стоимость более скромной модели стартует с отметки 899 евро.