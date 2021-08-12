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На днях компания Xiaomi представила оболочку MIUI 12.5 Enhanced. Она является улучшенной версией MIUI 12.5, которая в свою очередь была улучшенным вариантом MIUI 12. Сборка с приставкой Enhanced вышла вместо MIUI 13. Тринадцатую ревизию прошивки китайской компании пришлось перенести.

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Джин Фан, глава подразделения Xiaomi MIUI Experience, от лица всей компании принёс пользователям извинения за то, что в прошивках MIUI 12 и MIUI 12.5 было много багов. Менеджер подтвердил, что обе версии программного обеспечения, анонсированные в 2020 году, не смогли оправдать ожиданий.

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Для быстрого устранения проблем компания несколько недель назад даже создала отдельную группу MIUI Pioneers, в которую вошли руководители и специалисты Xiaomi. Они должны были искать ошибки в работе программного обеспечения и оперативно устранять их.

Как отмечали, MIUI 12 и MIUI 12.5 не смогли оправдать ожиданий пользователей. Чтобы MIUI 13 не повторила их путь, релиз оболочки перенесли на конец нынешнего года. Что касается анонсированной версии Enhanced, она принесла порядка четырёх сотен исправлений, снизила нагрузку на мобильный чип на 15%, а энергопотребление уменьшается на 8%.

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Ранее мы писали, что MIUI 12.5 Enhanced будет доступна для дюжины смартфонов 2020 и 2021 годов выпуска. Помимо новинки Xiaomi Mi MIX 4 На процессоре Snapdragon 888+ новую оптимизированную версию программного обеспечения получат флагманы прошлого поколения Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Redmi K30 Pro, и Redmi K30S на процессоре Snapdragon 865. Топовые решения текущего поколения тоже в списке – Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra и Redmi K40 Pro на Snapdragon 888. Также отметим две модели на Snapdragon 870 – Xiaomi Mi 10S и Redmi K40.

Распространение новой версии программного обеспечения начнётся завтра, 13 августа 2021 года. Но выйдет апдейт только на смартфоны, которые продаются в Китае. Когда ждать глобальную версию MIUI 12.5 Enhanced, пока что неизвестно. Возможно, сборка для моделей, которые продаются за пределами Поднебесной, дебютирует осенью в рамках глобальной премьеры Xiaomi Mi MIX 4.