Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
Компания Xiaomi презентовала программное обеспечение MIUI 12.5 Enhanced. Ранее ходили слухи о том, что производитель из Поднебесной 10 августа представит оболочку MIUI 13. На днях генеральный директор Xiaomi заявил, что прошивку покажут в конце года. Но компания подготовила пользователям сюрприз в виде MIUI 12.5 Enhanced.
реклама
Новая версия программного обеспечения создана не для расширения функциональных возможностей. Прошивка нацелена на оптимизацию. В связи с этим никаких новых функций на смартфоны она не принесёт. К слову, список моделей, которые получат обновление, будет объявлен дополнительно.
По словам китайских разработчиков, MIUI 12.5 Enhanced снижает на 15 нагрузку на мобильные процессоры. Энергопотребление тоже снизится после установки новой прошивки, но не так сильно – на 8%. Производитель заявляет, что в условиях симуляции за 36 месяцев скорость чтения и записи данных в Xiaomi Mi 11 Pro упала всего лишь на 5%.
Программное обеспечение оптимизировано на всех уровнях, начиная ядром оболочки и заканчивая пользовательским интерфейсом. Китайские программисты внесли в прошивку около 160 улучшений системного уровня.
реклама
Как мы отмечали ранее, перечень моделей, которым MIUI 12.5 Enhanced будет доступна, опубликуют позже. Но уже точно известно, что новая версия программного обеспечения выйдет для вчерашней новинки Xiaomi Mi MIX 4. Первыми апдейт получат флагманские смартфоны 2020 и 2021 годов. Старт распространения запланирован на 13 августа текущего года, то есть первые модули начнут получать оболочку уже на этой неделе.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила