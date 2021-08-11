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После Samsung Galaxy Z Fold 3 южнокорейская компания представила ещё одну сгибаемую новинку. Второй смартфон производителя получил имя Samsung Galaxy Z Flip 3. Он имеет компактный дополнительный дисплей, сдвоенную основную камеру, одинарную фронталку и ряд интересных технических характеристик.

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Samsung Galaxy Z Flip 3 – это относительно недорогой сгибаемый смартфон. Он оснащается главным дисплеем Foldable Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+ и имеет максимальную яркость 1200 нит. Диагональ составляет 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 x 2640 пикселей.

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Вторая панель расположена сзади. В ней используется 1,9-дюймовая матрица, выполненная по технологии Super AMOLED, с разрешением 260 x 512 пикселей для вывода уведомлений. Тыльная и лицевая стороны смартфона оформлены стеклом Gorilla Glass Victus. Корпус может похвастаться защитой от воды класса IPX8.

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В Samsung Galaxy Z Flip 3 установлена 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от спецификации.

Модель несёт на борту аккумулятор ёмкостью 3300 мА*ч, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт и 11 Вт соответственно. Также производителем заявлена реверсивная подзарядка беспроводным путём. Её мощность составляет 4,5 Вт. Тут всё, как у Galaxy Z Fold 3. Лишь ёмкость батареи на четверть меньше.

Samsung Galaxy Z Flip 3 получил основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп. Она может записывать видеоматериалы в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS. Есть оптическая стабилизация, а телеобъектив отсутствует. Фронтальная камера на 10 Мп тоже может снимать ролики в 4K UHD, но только при кадровой частоте 30 FPS.

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Южнокорейская компания до сих пор не размещает сканер отпечатков пальцев под сгибаемым дисплеем. В обеих новинках он находится на правом торце корпуса. Их прочего также стоит отметить программное обеспечение One UI 3.5 на базе операционной системы Android 11, стереофонические динамики от AKG, NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Выход для подключения наушников в смартфоне отсутствует наряду со слотом для карты microSD.