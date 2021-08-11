Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy Z Flip 3 – Snapdragon 888, два экрана, три камеры и защита от воды

Это один из самых дешёвых сгибаемых смартфонов.
[ ] для раздела Блоги
+
+10% к мин цене RTX 3060 из за роста крипты
Дешевая MSI RTX 3060 Ti - цена еще не растет
3070 Ti Gigabyte - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После Samsung Galaxy Z Fold 3 южнокорейская компания представила ещё одну сгибаемую новинку. Второй смартфон производителя получил имя Samsung Galaxy Z Flip 3. Он имеет компактный дополнительный дисплей, сдвоенную основную камеру, одинарную фронталку и ряд интересных технических характеристик.

реклама

Samsung Galaxy Z Flip 3 – это относительно недорогой сгибаемый смартфон. Он оснащается главным дисплеем Foldable Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+ и имеет максимальную яркость 1200 нит. Диагональ составляет 6,7 дюйма, а разрешение – 1080 x 2640 пикселей.

анонсы и реклама
Последние MSI 3070 Ti дешевле "не Ti" на 10 000р
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Вторая панель расположена сзади. В ней используется 1,9-дюймовая матрица, выполненная по технологии Super AMOLED, с разрешением 260 x 512 пикселей для вывода уведомлений. Тыльная и лицевая стороны смартфона оформлены стеклом Gorilla Glass Victus. Корпус может похвастаться защитой от воды класса IPX8.

реклама

В Samsung Galaxy Z Flip 3 установлена 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888, дополненная 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от спецификации.

Модель несёт на борту аккумулятор ёмкостью 3300 мА*ч, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 25 Вт и 11 Вт соответственно. Также производителем заявлена реверсивная подзарядка беспроводным путём. Её мощность составляет 4,5 Вт. Тут всё, как у Galaxy Z Fold 3. Лишь ёмкость батареи на четверть меньше.

Samsung Galaxy Z Flip 3 получил основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп. Она может записывать видеоматериалы в формате 4K UHD с частотой кадров 60 FPS. Есть оптическая стабилизация, а телеобъектив отсутствует. Фронтальная камера на 10 Мп тоже может снимать ролики в 4K UHD, но только при кадровой частоте 30 FPS.

реклама

Южнокорейская компания до сих пор не размещает сканер отпечатков пальцев под сгибаемым дисплеем. В обеих новинках он находится на правом торце корпуса. Их прочего также стоит отметить программное обеспечение One UI 3.5 на базе операционной системы Android 11, стереофонические динамики от AKG, NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Выход для подключения наушников в смартфоне отсутствует наряду со слотом для карты microSD.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
3
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
25
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
30

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 62
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 43
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские цены на видеокарты возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит от 51 000 р
43
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
206
43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
16
Владелец крипто-кошелька 6-летней давности стал долларовым миллионером за счёт 10 млн Dogecoin
15
Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют
33
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
98
Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
3
Недорогие геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce 3060 со скидкой 24 000р
37
AMD Radeon RX 6600 XT имеет всего восемь линий PCI-E вместо шестнадцати, что приводит к падению fps
83
Больше половины обладателей iPhone не собираются покупать iPhone 13
4
ASUS активирует TPM на своих материнских платах обновлением BIOS
22
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
50
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
51
Realme GT представлен в России – Snapdragon 888, экран 120 Гц и NFC по цене 54 990 рублей
13
AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле
35
Мир Far Cry 6 будет «жить» независимо от главного героя
29
Realme представила конкурента Redmi Note 10T за 19 990 рублей
+
Авторы похожей на Civilization стратегии Humankind перед релизом попытались описать её масштабы в цифрах
4
Нашумевший симулятор бомжа выйдет в раннем доступе Steam в конце августа
28
25 смартфонов Xiaomi получили свежую MIUI 12.5 на Android 10 и Android 11
1

Популярные статьи

5 причин не переживать из-за того, что ваш компьютер не совместим с Windows 11
40
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
46
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
62
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
30
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
Самый удобный криптокошелек - Binance и как просто инвестировать в криптовалюту
42
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
7
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Моё мнение о конфигурациях компов, которые предлагают некоторые блогеры
11

Сейчас обсуждают

ShadowTM
20:29
Теперь Intel просто придётся отказаться от своего производства. VLSI не отстанет. Либо отстанет, но за мировое, измеряемое десятками млрд. Претензии VLSI выглядят очень убедительными и Intel имеет шан...
Intel присудили выплатить VLSI Technology LLC 2,18 миллиарда долларов за нарушение патентных прав
ЯR
20:29
А что твоя обосранная Свинляндия производит? Великая еуропэйская держава? Гербы из арбузов? Сало и то в России закупаете, позорники.
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
Михаил
20:28
В россии все у барыг будет по двойной наценке. Поэтому и важно продавать карты по рекомендованным ценам.
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
Kasyan
20:28
Ну и?!! Я вижу что 6600 XT даже с 128 битной шиной умудряется обходить RXT 3060 с 192 битной шиной в 1440p. Не знаю о каком ты маркетинге говоришь, открываю CU и что я вижу, нвидиевские карты продаютс...
AMD Radeon RX 6600 XT имеет всего восемь линий PCI-E вместо шестнадцати, что приводит к падению fps
Мегавольт
20:28
Апофиз прилетит и расставит все на свои места. у него 2 попытки. Один раз упала 110ка, наблюдал как 100тыс город погрузился в темноту на 8минут, прикольные ощущения, тишина, звезды светят)))
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
Mercury127
20:27
"итоговый конфиг стал стоить 632 060 рублей" за эти деньги можно купить много гораздо более полезных для взрослого человека вещей...
Моё мнение о конфигурациях компов, которые предлагают некоторые блогеры
Саня Крутой
20:26
Ты хотя бы представляешь как вывод работает? Занимает 2 мин, бабки летят тебе на карту, после этого отпускаешь крипту.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
Me4tatelI&gt;
20:25
ну хоть это а то могли бы просто мобильные игры клепать))
Выходцы из Electronic Arts, Ubisoft и WB Games основали новую студию и уже получили финансирование от китайской Tencent
ЯR
20:25
На видеокартах RTX серии какая-то настройка багует игру, это давно известный факт. На старых видяхах всё норм идёт, без вылетов.
В Steam стартовала распродажа игр Bethesda — отличная возможность купить Skyrim ещё раз
BorealSine
20:23
DXVK сделал гта 4 плавной, перенес с дх9 на вулкан и полетело. https://www.youtube.com/watch?v=LV6oGa9e_YQ&ab_channel=BorealSine
Состоялся первый полноценный релиз DXVK Native для облегчения переноса DirectX игр на Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем