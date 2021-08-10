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Сегодня мы писали о презентации смартфона Realme GT в России. Модель на Snapdragon 888 стала флагманом небольшой презентации. Вместе с ней производитель представил российскую версию Realme Narzo 30. Новинка станет конкурентом для Redmi Note 10T.

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Как и модель Xiaomi, герой нашей заметки оснащается 6,5-дйюмовым дисплеем IPS LCD размером 6,5 дюйма по диагонали. Разрешение соответствует формату Full HD+ при пропорциях 20 к 9, а главной особенностью жидкокристаллической панели является поддержка частоты обновления 90 Гц.

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Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Она разместилась на тыльной стороне, тогда как сканер отпечатков пальцев отправился на правый торец корпуса. Для селфи в новинке используется 16-мегапкисельная фронталка. Разблокировать Realme Narzo 30 можно ещё и через систему Face Unlock.

Смартфон оснащается встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 30-ваттной быстрой зарядкой. Заряжается АКБ за 65 минут с нуля до 100%. За производительность отвечает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G95, который используется в Redmi Note 10S. Чип не поддерживает сетей 5G и может разгоняться до 2,05 ГГц, а графика лежит на плечах контроллера Mali-G76 MC4.

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У Redmi Note 10T есть три ключевых отличия. Во-первых, аппаратная платформа строится вокруг процессора Dimensity 700 5G, выполненного по 5-нм технологии. Во-вторых, мощность быстрой зарядки составляет 18 Вт. В-третьих, разрешение камеры для селфи снижено до 8 Мп.

Из прочих параметров Realme Narzo 30 можно отметить Bluetooth, Wi-Fi 5, выход для наушников, USB-C и NFC. Смартфон доступен с прошивкой Realme UI 2.0 на базе операционной системы Android 11. В будущем он получит Android 12.

Официальная рекомендованная производителем стоимость Realme Narzo 30 составила 19 990 рублей. За эти же деньги вы можете приобрести Xiaomi Redmi Note 10T в модификации c 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.