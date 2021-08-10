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В прошлом году компания Xiaomi анонсировала модель Mi 10T как самый дешёвый в Европе смартфон с процессором Snapdragon 865. Спустя два месяца она дебютировала в Китае как Redmi K30S и стала самым доступным решением на Snapdragon 865 в мире при цене от 350 долларов по акции на старте продаж. Сейчас производитель из Поднебесной готовит к премьере флагмана нового поколения. Он будет называться Xiaomi Mi 11T.

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Ближайшие новинки компании из Пекина – экспериментальный смартфон Xiaomi Mi MIX 4, первый в мире на Snapdragon 888, планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 5 и телевизоры Xiaomi Mi TV OLED нового поколения. Все они будут анонсированы через считанные часы. Следующая большая презентация будет посвящена премьере Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro, но дата анонса пока что не уточняется.

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Модель нового поколения уже не будет строиться на базе однокристальной системы Qualcomm. В смартфоне мы увидим 6-нанометровый мобильный процессор MediaTek Dimensity 1200. Этот же чипсет использовался в игровых решения POCO F3 GT и Redmi K40 Gaming Edition.

Ещё одно изменение будет касаться дисплея. Если Xiaomi Mi 10T получил жидкокристаллическую панель с частотой обновления до 144 Гц, то в грядущей новинке мы увидим матрицу на органических светодиодах. Частота обновления будет снижена до 120 Гц. Шаг ли это назад, пока рано судить, так как нет никакой информации о качестве новой панели OLED.

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Недавно мы писали о смартфоне Xiaomi Mi 11T Pro. Он будет представлен вместе со стандартным изданием. Продвинутая модель всё же получит 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 888. Также известно, что флагману достанутся 120-герцевый дисплей и 108-мегапиксельная основная камера.

Оба смартфона поступят в продажу с прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 12. Презентация запланирована на вторую половину сентября этого года. О ценах пока что информации нет. Напомним, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro были представлены в России официально. На рынок они поступили по рекомендованной производителем цене 44 990 рублей и 49 990 рублей соответственно.