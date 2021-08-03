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Компания Xiaomi в прошлом году представила смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro. Обе модели вошли в список самых дешёвых на Snapdragon 865. Сейчас пекинский производитель готовит к премьере смартфон нового поколения. Пока что известно лишь о версии Pro, но скорее всего вместе с ней дебютирует и стандартное издание.

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Xiaomi Mi 11T Pro был замечен в базах данных нескольких регуляторных органов, включая Федеральную комиссию по связи США. Сертификационные бюро раскрыли минимум информации о грядущей новинки. На факт попадания смартфона на сайты регуляторов означает, что ждать презентацию осталось недолго.

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Флагман нового поколения будет оборудован однокристальным процессором Snapdragon 888. Станет ли модель одним из самых дешёвых смартфонов на базе этого системы-на-кристалле, пока что не понятно. В настоящее время дешевле всего можно купить Realme GT и Redmi K40 Pro. Эти модели поступили в продажу по рекомендованной производителем цене 435 долларов за начальную модификацию памяти.

Как и Xiaomi Mi 10T Pro, смартфону нового поколения обещают 108-мегапкисельную основную камеру. При этом 144-герцевого дисплея мы не увидим. Зато многих может порадовать наличие экрана на органических светодиодах вместо жидкокристаллической панели. Но для части пользователей это будет минусом. Что до частоты обновления изображения, она упадёт несильно – до 120 Гц. То есть простому человеку этого заметно не будет.

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В продажу Xiaomi Mi 11T Pro поступит с предустановленной операционной системой Android 12. Это означает, что презентация смартфона состоится, как минимум, в конце сентября текущего года. ОС будет дополнена фирменной прошивкой MIUI 12.5 сразу из коробки вместо MIUI 13.

На то же время запланированы анонсы моделей Xiaomi Mi Note 11 и Xiaomi Mi CC11. Они могут стать первыми в мире смартфонами, оборудованными датчиками изображения разрешением 200 Мп.