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Стоимость графических адаптеров американской компании NVIDIA в Европе идут вниз. Мы уже писали, что решения RTX 3060 с конца прошлого месяца стали дешевле примерно на 80 евро, а GeForce RTX 3080 и вовсе доступнее теперь на 140 евро. Теперь их можно купить за 500 евро и 1 160 евро соответственно. Но другие модели серии GeForce RTX 30 тоже потихоньку падают в цене.

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Не поменялась за две недели лишь стоимость GeForce RTX 3070. За адаптер всё так же нужно отдать минимум 820 евро при рекомендованной цене 519 евро. Это был младший ускоритель серии на момент анонса. Его представили в начале осени прошлого года.

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Эталонная модель работает на частоте до 1725 МГц. В адаптере есть оперативная память GGDR6 с частотой 14 ГГц и пропускной способностью 448 ГБ/сек. Чип имеет 5888 ядер CUDA и 4 ядер трассировки лучей. Текстурных блоков и блоков рендеринга предусмотрено 184 и 96 соответственно.

В магазине «Ситилинк» видеокарты GeForce RTX 3070 тоже продаются. При этом в наличии есть обычные модели и с майнинг-ограничениями. Самая дешёвая – GeForce RTX 3070 GAMING OC LHR в исполнении Gigabyte. Ускоритель стоит чуть более 89 000 рублей. Больше всего среди видеокарт Lite Hash Rate стоит версия VENTUS 3X OC компании MSI. Она обойдётся в 109 880 рублей.

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Также отметим графические адаптеры Palit GeForce RTX 3070 JETSTREAM, Palit GeForce RTX 3070 GamingPro и Palit GeForce RTX 3070 JETSTREAM OC. Все они стоят 128 690 рублей. При этом рекомендованная цена видеокарты в России составляет 45 490 рублей.

Флагман GeForce RTX 3090 теперь стоит на 30 евро дешевле, чем в конце прошлого месяца. За него просят от 1 895 евро при официальной цене 1 549 евро. Как видим, в денежном выражении нужно переплатить менее 350 евро.

В магазине «Ситилинк» доступна только одна видеокарта внешняя видеокарта. Она называется GeForce RTX 3090 GAMING BOX. Стоимость составляет чуть более 222 000 рублей. Официальная цена карты для России – 139 990 рублей.

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Графический адаптер оснащается GPU поколения Ampere с номинальной частотой 1395 МГц. Частота Boost в видеокарте составляет 1695 МГц. Чип соединён с памятью 384-битной шиной. GPU получил 10 496 потоковых процессоров и 82 ядрами RT. Видеопамяти предусмотрено 24 ГБ (GDDR6X), эффективная частота составляет 19,5 ГГц, а пропускная способность – до 936,2 ГБ/сек.