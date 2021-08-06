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Вчера мы писали, что стоимость ускорителя GeForce RTX 3060 в Европе упала за две недели примерно на 80 евро. Ещё сильнее подешевела модель GeForce RTX 3080. Её стоимость за тот же период времени снизилась на 140 евро. Но опять же, нужно добавить, что переплатить в сравнении с рекомендованной ценой всё ещё придётся более половины.

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Тем не менее 140 евро – хорошая экономия для тех, кто решил подождать две недели. Если в конце прошлого месяца ускоритель продавался за 1 300 евро, то сейчас его можно купит за 1 160 евро. Но рекомендованная производителем стоимость адаптера в Европе составила 719 евро.

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В «Ситилинк» есть более двух десятков видеокарт GeForce RTX 3080. Часть из них имеют ограничения в майнинге, но зато стоят дешевле обычных моделей. Например, ускоритель MSI серии GAMING Z TRIO уже подешевел на 31 000 рублей и теперь стоит 133 240 рублей.

Есть и более дорогие видеокарты с приставкой Lite Hash Rate. Например, модель линейки GAMING OC компании Gigabyte. Её стоимость упала со 159 990 рублей до 144 530 рублей. Самый дорогой ускоритель Lite Hash Rate обойдётся в 179 990 рублей. Он называется MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X LHR. Карта с частотой до 1920 МГц имеет три вентилятора и три разъёма 8 pin.

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Несмотря на майнинг-ограничения, в настоящее время это один из самых дорогих графических адаптеров, доступных в «Ситилинк». В магазине есть несколько моделей стоимостью свыше 184 000 рублей и даже одно решение более чем за 192 000 рублей, но всех их можно использовать и для добычи цифровой валюты. Самый дорогой ускоритель – представитель серии ROG STRIX компании ASUS. За него придётся заплатить 192 050 рублей.

К слову, самая доступна модель на базе GeForce RTX 3080 стоит 148 490 рублей после того, как её цена упала более чем на 50 000 рублей. Это дешевле большинства ускорителей с защитой от майнинга. А называется карта GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB от Gigabyte.

Напомним, что сам адаптер был анонсирован в сентябре прошлого года. Он получил GPU поколения Ampere с 8704 ядрами CUDA, 272 текстурными блоками, 96 блоками растеризации и 68 ядрами трассировки лучей. Эталонный ускоритель работает на частоте 1440-1710 МГц.

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GeForce RTX 3080 комплектуется оперативной памяти типа GDDR6X в объёме 10 ГБ. VRAM имеет эффективную частоту 10 Гбит/сек. Разрядность шины памяти – 320 бит. Всё это выливается в максимальную пропускную способность 760,3 ГБ/сек. В завершение добавим, что в России рекомендованная стоимость карты составила почти 64 000 рублей.