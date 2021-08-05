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Видеокарты GeForce RTX 3060 вновь подешевели в Европе – за две недели цена упала на 80 долларов

Ускоритель можно купить за 499 евро.
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
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Интерес пользователей к майнинг немного поубавился, в связи с чем стоимость ряда графических ускорителей пошла на спад. Сегодня мы писали, что видеокарты нового поколения компании AMD в Европе за две недели подешевели на 20-105 евро. В цене также потеряли и карты NVIDIA. Например, за тот же период времени стоимость GeForce RTX 3060 в Европе упала на 80 евро.

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Видеокарта оборудована видеочипом GA106 поколения Ampere. GPU изготовлен по нормам 8-нанометрового технологического процесса. В эталонной модели он работает на частоте 1777 МГц в режиме Boost. Номинальная частота чипа составляет 1320 МГц.

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К GPU присоединяется внутренняя оперативная память в объёме 12 ГБ. Для этого предусмотрена 192-разрядная шина. Стандарт VRAM – GDDR6. Также стоит отметить наличие 3584 потоковых процессоров наряду с 28 ядрами трассировки лучей.

GeForce RTX 3060 представили в начале 2021 года. В Европе её стоимость составила лишь 329 евро, но сейчас ускоритель продают по цене от 500 евро. Причём две недели назад купить графический адаптер можно было минимум за 580 евро.

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Что до рынка Российской Федерации, здесь всё стабильно. В магазине «Ситилинк» предлагает полдюжины решений на базе видеокарты GeForce RTX 3060 от партнёров NVIDIA. Например, за 56 990 рублей можно купить карту серии StormX OC в исполнении компании Palit. Вариант линейки DUAL обойдётся в 58 400 рублей. Это два самых доступных ускорителя в магазине.

Наиболее дорогим решением ещё недавно была модель StormX, но её цена упала на 7 000 рублей и составила чуть более 62 000 рублей. В связи с этим самой дорогой видеокартой стала MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC с частотой 1807 в режиме Boost (+30 МГц к эталону). Её можно купить за 66 320 рублей.

Также стоит выделить наличие двух графических адаптеров с защитой от майнинга. Причём стоят они дороже некоторых моделей без майнинг-ограничений. В 64 340 рублей обойдётся карта EAGLE OC в исполнении Gigabyte, примерно на 1 000 рублей дешевле стоит решение PHOENIX от ASUS. Обе модели имеют GPU с частотой до 1807 МГц, но первая может похвастаться двумя вентиляторами.

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Видеокарты GeForce RTX 3060 вновь подешевели в Европе – за две недели цена упала на 80 долларов
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