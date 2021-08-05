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Падение цен на графические ускорители компании AMD нового поколения продолжается. За две недели в Европе стоимость моделей Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT упала на 20-105 евро в зависимости от видеокарты.

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Больше всех в цене потеряла флагманская модель Radeon RX 6900 XT. Сейчас её можно купить за 1 375 евро вместо 1 480 евро. Но это всё равно на 37,5% выше рекомендованной производителем стоимости, которая составила 999 евро.

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В магазине «Ситилинк» тоже продаются топовые ускорители AMD последнего поколения. В наличии на момент написания материала остаётся лишь пять моделей в исполнении Sapphire, ASUS и Gigabyte. Самая доступная карта называется ASUS Radeon RX 6900 XT TUF GAMING OC. Она имеет GPU с частотой до 2340 МГц в режиме Boost и стоит 159 990 рублей. Модель упала в цене на 10 000 рублей. Самый дорогой ускоритель – Radeon RX 6900 XT ROG STRIX LC с частотой до 2525 МГц и водяным охлаждение. Стоимость составляет 192 990 рублей.

Напомним, что Radeon RX 6900 XT является одной из самых мощных видеокарт на рынке, уступая только GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090. Модель имеет GPU с 5120 потоковыми процессорами и 80 ядрами трассировки лучей. Чип соединён с памятью GDDR6 256-битной шиной. Оперативная память имеет эффективную частоту 16 Гбит/сек и пропускную способность 512 ГБ/сек. Объём VRAM составляет 16 ГБ.

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Ещё примерно на 70 евро дешевле стала видеокарта Radeon RX 6800 XT. Сейчас в Европе ускорители продаются по цене от 1 375 евро. Хотя рекомендованная стоимость графического адаптера составляет 649 евро. В России вам придётся расстаться со 125 990 рублями, чтобы купить ASUS Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC с частотой GPU до 2360 МГц. На 4 000 рублей дороже стоит карта GAMING X TRIO в исполнении MSI. Этот ускоритель уступает флагману семейства порядка 10% в играх. GPU модель получил 4608 потоковых процессоров и 72 ядра RT. Память имеет такие же характеристик, как и в Radeon RX 6900 XT.

Идём далее, и переходим к Radeon RX 6800. Этот ускоритель уступает версии XT в играх порядка 15%. То есть разница с флагманом достигает 25%. Опять же, память используется такая, как в старших моделях. А вот GPU более скромный – 3840 потоковых процессором, 60 RT-ядер и частота 2105 МГц в режиме Boost. Рекомендованная стоимость видеокарты в Европе составила 579 евро, но сейчас её продают за 1 000 евро.

Наконец, последний ускоритель «красной команды» – Radeon RX 6700 XT. Он за две недели в Европе упал в цене лишь на 20 евро. Теперь купить модель можно за 680 евро. То на 200 евро выше официальной рекомендованной стоимости.

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В «Ситилинк» в наличии осталось только две модели – ASUS DUAL и ASUS TUF GAMING OC. Стоимость составляет 88 000 рублей и 85 130 рублей соответственно. Причём второй графический ускоритель предлагается со скидкой в размере 10 000 рублей.

Radeon RX 6700 XT тоже оснащается 7-нанометровым чипом Navi. Он имеет частоту до 2581 МГц, 2560 потоковых процессоров и 40 ядер трассировки лучей. А вот с памятью уже дела обстоят куда скромнее. VRAM предусмотрено 12 ГБ с частотой 16 ГГц. За счёт 192-битной шины пропускная способность упала до 384 ГБ/сек.