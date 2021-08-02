Флагманы Xiaomi получили Android 12 на MIUI 12.5
Китайская компания Xiaomi приступила к распространению программного обеспечения Android 12. Операционная система легла в основу оболочку MIUI 12.5. Уже ОС тестируется на двух десятках смартфонов китайской компании. На днях в программу тестирования были добавлены ещё две модели флагманского уровня, которые были анонсированы в прошлом году.
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Речь идёт о Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. Это идентичные модели. Первая продаётся исключительно на китайском рынке, вторая – во всех остальных странах. В прошлом году POCO F2 Pro был одним из самых доступных смартфонов на Snapdragon 865 в России при цене 49 990 рублей за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ.
Модели оснащаются однокристальной системой Snapdragon 865 и аккумуляторной батареей ёмкостью 4700 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Главная фишка смартфонов – выдвижная фронтальная камера на 20 Мп.
У POCO F2 Pro и Redmi K30 Pro также есть основные камеры разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. 13-мегапиксельные модули включают ультра-широкоугольную оптику, а сенсоры на 5 Мп используются для зума вместо полноценного телеобъектива.
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Смартфоны оборудованы экранами Super AMOLED с частотой обновления 60 Гц и диагональю 6,67 дюйма. Панели имеют разрешение Full HD+, а ввиду использования выдвижной фронтальной камеры в дисплеях нет ни вырезов, ни отверстий. Из прочего можно отметить NFC, выход для проводной гарнитуры, USB-C, ИК-порт и стекло Gorilla Glass по обе стороны от алюминиевой рамки.
Модели появились в продаже с программным обеспечением MIUI 11 на базе операционной системы Android 10. Сейчас Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro функционируют под управлением MIUI 12.5 с ОС Android 11. Двенадцатая ревизия «зелёного робота» всё же может стать последней для смартфонов, но пока ещё у них есть все шансы на получение Android 13. А о прекращении обновления MIUI вообще говорить пока даже не стоит – MIUI 13 и MIUI 14 мы увидим. Без вариантов.
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Сегодня мы писали, что 69 смартфонов Xiaomi получат Android 12. Их список точно будет увеличен, ведь в том материале не упоминалась модель POCO X3 GT, представленная в конце прошлого месяца. Кроме того, в ближайшее время компания анонсирует несколько новинок, которые тоже обзаведутся двенадцатой ревизией операционной системы.
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