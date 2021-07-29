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Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance

За 15 минут вывели 30 000 Bitcoin.
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Участники рынка криптовалюты начали массово выводить Bitcoin с крупнейшей биржи Binance. Лишь за 15 минут было выведено Bitcoin на сумму свыше 1,2 млрд долларов. Почему так происходит, пока что непонятно, но эксперты называют, как минимум, четыре причины.

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Вчера, 28 июля 2021 года, был зафиксирован крупнейших отток криптовалюты с Binance. Инвесторы вывели примерно 30 000 BTC, что эквивалентно 1,2 млн долларов. Ещё за день до этого участники торгов вывели 13 800 BTC, то есть примерно 550 млн долларов.

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По словам экспертов, такое поведение инвесторов можно объяснить по-разному. Это может быть связано просто с желанием обезопасить активы на фоне атак на крупнейшие биржи со стороны правительств разных стран. 

Также причиной могут быть планы FTX по покупке десятков финансовых грандов, о чём заявил генеральный директор биржи криптовалютных деривативов. Кроме того, резкий вывод Bitcoin может быть простой пиар-акцией для ускорения восстановления цифровой валюты.

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Некоторые эксперты трактуют поведение инвесторов как протест против новых правил Binance по выводу средств. Напомним, ранее выводить можно было 2 BTC в сутки, но затем лимит был ужесточён. Теперь в сутки можно получить не более 0,06 BTC.

Заметим, что на 26 июля 2021 года пришёлся заметный скачок стоимости Bitcoin. Криптовалюта подорожала с 34 000 долларов до 40 000 долларов. Уже на следующий день Bitcoin подешевел на 3 000 долларов, но потом цена вновь вернулась к 40 000 долларов.

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