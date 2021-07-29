Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance
Участники рынка криптовалюты начали массово выводить Bitcoin с крупнейшей биржи Binance. Лишь за 15 минут было выведено Bitcoin на сумму свыше 1,2 млрд долларов. Почему так происходит, пока что непонятно, но эксперты называют, как минимум, четыре причины.
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Вчера, 28 июля 2021 года, был зафиксирован крупнейших отток криптовалюты с Binance. Инвесторы вывели примерно 30 000 BTC, что эквивалентно 1,2 млн долларов. Ещё за день до этого участники торгов вывели 13 800 BTC, то есть примерно 550 млн долларов.
По словам экспертов, такое поведение инвесторов можно объяснить по-разному. Это может быть связано просто с желанием обезопасить активы на фоне атак на крупнейшие биржи со стороны правительств разных стран.
Также причиной могут быть планы FTX по покупке десятков финансовых грандов, о чём заявил генеральный директор биржи криптовалютных деривативов. Кроме того, резкий вывод Bitcoin может быть простой пиар-акцией для ускорения восстановления цифровой валюты.
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Некоторые эксперты трактуют поведение инвесторов как протест против новых правил Binance по выводу средств. Напомним, ранее выводить можно было 2 BTC в сутки, но затем лимит был ужесточён. Теперь в сутки можно получить не более 0,06 BTC.
Заметим, что на 26 июля 2021 года пришёлся заметный скачок стоимости Bitcoin. Криптовалюта подорожала с 34 000 долларов до 40 000 долларов. Уже на следующий день Bitcoin подешевел на 3 000 долларов, но потом цена вновь вернулась к 40 000 долларов.
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