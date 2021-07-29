Samsung представит недорогой смартфон на Snapdragon 778G
Южнокорейская компания Samsung намерена навязать конкуренцию Honor в среднем классе. Китайский производитель этим летом выпустил модель Honor 50 на процессоре Snapdragon 778G. Теперь компания из Южной Кореи планирует представить своё решение на этой же платформе. Смартфон будет называться Samsung Galaxy A52s.
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Honor 50 рано или поздно доберётся до европейского рынка. А вот грядущая новинка Samsung появится сразу в Европе. По последней информации, она окажется лишь на 10 евро дешевле обычной модели Galaxy A52 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, которую оценили в 460 евро.
Samsung Galaxy A52s предложит пользователям 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Ожидается, что использование новой однокристальной системы станет единственным отличие от Galaxy A52 5G.
Если это действительно так, то в грядущей новинке мы увидим аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч с 25-ваттной быстрой зарядкой, защиту IP68 при пластиковом корпусе, стереофонические динамики, NFC, USB-C, все беспроводные интерфейсы, выход под наушники и Super AMOLED дисплей формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,5 дюйма.
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Samsung Galaxy A52 5G появится на рынке с прошивкой Android 11 и One UI 3.1. Разрешение основной камеры составит 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 32 Мп. Как в весеннем обновлении серии, телеобъектив будет прерогативой старшей модели. В нашем случае это Samsung Galaxy A72s.
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