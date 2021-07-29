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Американский миллиардер Илон Маск на днях высказался о том, что верит в криптовалюту Dogecoin. А тем временем сеть ресторанов Burger King начала принимать цифровую валюту. Правда, только в Бразилии. Малого, купить за Dogecoin пока можно исключительно лакомство для собак, которое называется Dogepper.

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За один Dogepper нужно заплатить три Dogecoin, что эквивалентном чуть более чем 60 центам по текущему курсу цифровой валюты. Лакомство названо в честь бургера Whopper. Компания Burger King отметила, что монета цифровая валюта Dogecoin является лучшим способом оплатить еду для собаки.

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Напомним, что ещё в прошлом году о Dogecoin мало кто знал. Но в этом году криптовалюта успела наделать шума. Зимой примерно за неделю её стоимость выросла в десять раз. Но основной скачок пришёлся на середину весны. Сначала цифровая валюта за неделю подорожала почти в 60 раз. Её цена выросла с 0,07 доллара до 0,40 доллара. После падения до 25 центов за монету курс Dogecoin вновь подскочил и 7 мая достиг своего пика, чуть не добравшись до отметки 70 центов.

Однако, продержался он на этом уровне недолго. Криптовалюта после выступления Илона Маска на SNL начала быстро дешеветь. К 12 мая её стоимость снизилась уже до 0,3854 доллара. Около месяца назад курс пробил отметку 0,18 доллара. В настоящее время одна монета оценивается чуть более чем в 20 центов.