Burger King начала принимать Dogecoin
Американский миллиардер Илон Маск на днях высказался о том, что верит в криптовалюту Dogecoin. А тем временем сеть ресторанов Burger King начала принимать цифровую валюту. Правда, только в Бразилии. Малого, купить за Dogecoin пока можно исключительно лакомство для собак, которое называется Dogepper.
реклама
За один Dogepper нужно заплатить три Dogecoin, что эквивалентном чуть более чем 60 центам по текущему курсу цифровой валюты. Лакомство названо в честь бургера Whopper. Компания Burger King отметила, что монета цифровая валюта Dogecoin является лучшим способом оплатить еду для собаки.
Напомним, что ещё в прошлом году о Dogecoin мало кто знал. Но в этом году криптовалюта успела наделать шума. Зимой примерно за неделю её стоимость выросла в десять раз. Но основной скачок пришёлся на середину весны. Сначала цифровая валюта за неделю подорожала почти в 60 раз. Её цена выросла с 0,07 доллара до 0,40 доллара. После падения до 25 центов за монету курс Dogecoin вновь подскочил и 7 мая достиг своего пика, чуть не добравшись до отметки 70 центов.
Однако, продержался он на этом уровне недолго. Криптовалюта после выступления Илона Маска на SNL начала быстро дешеветь. К 12 мая её стоимость снизилась уже до 0,3854 доллара. Около месяца назад курс пробил отметку 0,18 доллара. В настоящее время одна монета оценивается чуть более чем в 20 центов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила