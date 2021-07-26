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Большая презентация Xiaomi в Европе – самокат, монитор, наушники и другие гаджеты по низким ценам

Компания представила много полезных гаджетов.
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Xiaomi в рамках большой европейской презентации анонсировала несколько новинок. Компания представила в Старом Свете монитор Xiaomi Mi 2K Gaming за 499 долларов, маршрутизатор Mi Router AX9000, наушники Redmi Buds 3 Pro, электросамокат Mi Electric Scooter 3 и фритюрницу Mi Smart Air Fryer 3.5L.

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Пойдём по порядку, но монитор пропустим, так как о нём уже есть отдельный материал. Прочитать его можно по этой ссылке. Поэтому начнём с маршрутизатора Xiaomi Mi Router AX9000. Его оценили в 299 евро.

Это первый трёхполосный роутер китайской компании с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Он оборудован дюжиной внешних антенн. Модель получила 2,5-гигабитный порт WAN и четыре гигабитных разъёма LAN. Также в арсенале новинки есть один разъём USB Type-A (USB 3.0). Максимальная заявленная скорость передачи данных составляет 9000 Мбит/сек.

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Xiaomi Mi Router AX9000 работает на базе однокристального процессора Qualcomm с шестью ядрами Cortex-A53. Их частота составляет до 2,2 ГГц. Также есть два нейронных процессора с частотой до 1,7 ГГц. Чип выполнен по нормам 14-нанометровой технологии.

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Помимо дюжины антенн Wi-Fi присутствует ещё две антенны AIoT. Они позволяют маршрутизатору выступать в качестве хаба для устройств, которые входят в экосистему умного дома Xiaomi Mi Home.

Следующая новинка компании из Поднебесной – полностью беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro с системой адаптивного шумоподавления. На них тоже не будем останавливаться, ведь премьера глобальной версии состоялась на прошлой неделе. Отметим, что модель на AliExpress можно купить за 40 долларов, тогда как официальная цена в Европе составила 69 евро.

Ещё одна новинка Xiaomi – электрическое транспортное средство Mi Electric Scooter 3. Самокат аккумуляторной батареей ёмкостью 275 Вт*ч, которая способна обеспечить дальность хода до 30 км. Пиковая мощность электрического двигателя составляет 600 Вт. Непрерывно установка может работать на мощности 300 Вт.

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Xiaomi Mi Electric Scooter 3 способен развивать скорость до 25 км/ч. Транспортное средств может преодолевать подъёмы до 16%. По сути, в лице новинки мы получили симбиоз самокатов Mi Scooter Pro 2 и Mi Scooter 1S. Модель весит 13 кг, заряжается за 8,5 часа и выдерживает максимальную нагрузку массой до 100 кг.

Предлагается новинка в расцветках Onyx Black и Gravity Gray. Также отметим алюминиевый корпус и систему eABS. В Европе официальная рекомендованная стоимость электрического самоката компании Xiaomi составила 449 евро.

Наконец, последняя новинка – фритюрница Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L. Её оценили в 99 евро. Управлять устройством можно через приложение Mi Home, в котором пользователей ждёт более сотни рецептов блюд. Для управления предусмотрен ещё и дисплей OLED. Также не стоит забывать о голосовых командах.

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Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L можно использовать для выпечки, разморозки и приготовления йогурта. Объём фритюрницы составляет 3,5 литра. Рабочая температура устройства варьируется в диапазоне между 40 градусами и 200 градусами.

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