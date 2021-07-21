Xiaomi выпустила наушники Redmi Buds 3 Pro со скидкой 60% на AliExpress
В начале прошлого месяца китайская компания Xiaomi представила полностью беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro. Новинку оценили в 45 долларов. Сегодня, 21 июля 2021 года, она дебютирует на мировом рынке как Redmi Buds 3 Pro. Первым покупателям модель доступна со скидкой около 60%.
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Наушники оснащаются 9-миллиметровыми драйверами. Система шумоподавления (адаптивная) позволяет снизить уровень шума до 35 дБ. Разработчики отдельно отмечают низкую задержку, которая составила 69 мс. Redmi Buds 3 Pro получили поддержку сенсорного управления. ИК-датчики понимают, когда модули находятся в ушных раковинах. Если достать наушники, воспроизведение будет поставлено на паузу автоматически.
Новинка может подключаться сразу к двум смартфонам по протоколу Bluetooth 5.2. Пользователь получит возможность переключаться между гаджетами. Корпус наушников имеет защиту от воды по стандарту IPX4.
Китайская компания много внимания уделила автономности аксессуара. Известно, что в зависимости от режима использования полного заряда независимых модулей хватит на 3-6 часов. Они оснащаются аккумуляторами на 35 мА*ч. С футляром, который оборудован батареей ёмкостью 470 мА*ч, максимальное время автономной работы составляет 28 часов.
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Сам кейс можно зарядить как по проводу через разъём USB-C, так и беспроводным путём – заявлена поддержка технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi. Наушники заряжаются полностью за час, а футляр – за 150 минут (проводным путём).
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro оценили в 100 долларов. На старте продаж новинку можно купить за 40 долларов. Она доступна в чёрной и серой расцветках корпуса. Специальное предложение будет действовать ещё пять дней.
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