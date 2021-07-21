Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале прошлого месяца китайская компания Xiaomi представила полностью беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro. Новинку оценили в 45 долларов. Сегодня, 21 июля 2021 года, она дебютирует на мировом рынке как Redmi Buds 3 Pro. Первым покупателям модель доступна со скидкой около 60%.

реклама

Наушники оснащаются 9-миллиметровыми драйверами. Система шумоподавления (адаптивная) позволяет снизить уровень шума до 35 дБ. Разработчики отдельно отмечают низкую задержку, которая составила 69 мс. Redmi Buds 3 Pro получили поддержку сенсорного управления. ИК-датчики понимают, когда модули находятся в ушных раковинах. Если достать наушники, воспроизведение будет поставлено на паузу автоматически.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Новинка может подключаться сразу к двум смартфонам по протоколу Bluetooth 5.2. Пользователь получит возможность переключаться между гаджетами. Корпус наушников имеет защиту от воды по стандарту IPX4.

Китайская компания много внимания уделила автономности аксессуара. Известно, что в зависимости от режима использования полного заряда независимых модулей хватит на 3-6 часов. Они оснащаются аккумуляторами на 35 мА*ч. С футляром, который оборудован батареей ёмкостью 470 мА*ч, максимальное время автономной работы составляет 28 часов.

реклама

Сам кейс можно зарядить как по проводу через разъём USB-C, так и беспроводным путём – заявлена поддержка технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi. Наушники заряжаются полностью за час, а футляр – за 150 минут (проводным путём).

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro оценили в 100 долларов. На старте продаж новинку можно купить за 40 долларов. Она доступна в чёрной и серой расцветках корпуса. Специальное предложение будет действовать ещё пять дней.