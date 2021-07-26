Microsoft запретит установку Windows 11 на несовместимые компьютеры
Примерно месяц назад компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows 11. С тех пор она выпустила несколько предварительных сборок программного обеспечения. Установить их могут участники программы Insider Preview. Стабильный релиз запланирован на конец текущего года. Пользователи Windows 10 смогут бесплатно перейти на новую версию операционной системы. Но сделать это получится не у всех.
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Американская компания заявила, что Windows 11 будет доступна исключительно компьютерам, которые соответствуют минимальным системным требованиям. В Microsoft отметили, что вынуждены пойти на такой шаг. Хоть в компании огорчены тем, что не все пользователи смогут опробовать возможности новой операционной системы, это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы все девайсы были более продуктивными и безопасными.
Совместимость компьютеров будет установлена с помощью данных телеметрии. Если ПК будет соответствовать минимальным системным требованиям, то в «Центре обновлений» появится информация о доступности Windows 11 для установки.
Вместе с тем разработчики отмечают, что пользователи не смогут обойти ограничения по аппаратному обеспечению через изменение групповых политик. Для повышения безопасности персональных компьютеров такую возможность установки операционной системы Windows 11 компания Microsoft заблокирует.
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