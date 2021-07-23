20 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12.5
Два десятка смартфонов китайской компании Xiaomi получили стабильную версию программного обеспечения MIUI 12.5 Акцент был сделана на азиатском регионе. Там обновление вышло для десяти девайсов. Правда, первым оно стало лишь для одной модели. Сразу два смартфона Redmi впервые получили MIUI 12.5 Stable в России. Кроме того, за недели вышли европейская и глобальная сборки ПО.
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С них и начнём. MIUI 12.5 Global ROM доступна для флагмана нового поколения Xiaomi Mi 11. Он же получил сборку EEA в Европе. Апдейт ничего сверхнового не принёс, а только устранил найденные ранее неисправности. Глобальная прошивка также прилетела на Redmi Note 8 2021. Нововведения те же самые.
Зато сразу для четырёх смартфонов обновление на этой неделе стало первым. MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0 вышло для доступных флагманов прошлого поколения Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Глобальную прошивку на модели с процессором Snapdragon 865 уже можно установить и в России. Она построена на операционной системе Android 11.
Вместе с одиннадцатой ревизией «зелёного робота» оболочка пришла на смартфон среднебюджетного класса 2019 года выпуска в лице Xiaomi Mi 9 Lite. Апдейт имеет номер v12.5.2.0 RFCMIXM и будет распространяться в несколько этапов.
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Также нельзя не отметить выход обновления для хита продаж 2019 года Redmi Note 7. Это первый смартфон Redmi как независимого бренда и одна из самых продаваемых моделей в истории китайской компании. Она останется работать на операционной системе Android 10.
В Европы вышла оболочка MIUI 12.5.1.0 RFAEUXM для флагманского смартфона позапрошлого поколения Xiaomi Mi 9. Его представили в начале 2019 года. В основе прошивки тоже лежит последняя из доступных стабильных версий операционной системы Android. В Европе более свежую сборку ПО получил POCO F3.
В России Redmi Note 8 2021 тоже получил минорное обновление, тогда как для Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9T стала доступна первая стабильная версия MIUI 12.5. Номера – v12.5.1.0 RGGRUXM и v12.5.1.0 RJERUXM соответственно.
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Наконец, в Азии компания успела выпустить апдейт программного обеспечения для флагманов разных поколений, включая Xiaomi Mi 10, Mi 10S, Mi 11X Pro, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. В случае с версией Ultra обновление решило проблему чрезмерного нагрева. Также актуальной сборкой обзавелись Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi Note 10 Pro 5G, Redmi 10X Pro 5G, Redmi K30 Ultra и POCO X2.
В таблице ниже вы можете скачать файлы для установки MIUI 12.5 вручную через Recovery. Разблокированный загрузчик для этого не требуется. Заметим, что для Xiaomi Mi 9 Lite и Redmi Note 7 текущее обновление программного обеспечения является последним.
|
Смартфон
|
Версия прошивки
|
Файлы установки
|
Xiaomi Mi 9
|
V12.5.1.0 RFAEUXM (европейская)
|
---
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
V12.5.2.0 RFCMIXM (глобальная)
|
Xiaomi Mi 10T
|
V12.5.1.0 RJDMIXM (глобальная)
|
Xiaomi Mi 10T Pro
|
Redmi Note 7
|
V12.5.1.0 QFGMIXM (глобальная)
|
Redmi Note 8 Pro
|
V12.5.1.0 RGGRUXM (российская)
|
Redmi Note 9T
|
V12.5.1.0 RJERUXM (российская)
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