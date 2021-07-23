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Несколько недель назад в скандал попала китайская компания OnePlus. Специалисты AnandTech обнаружили, что смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro не используют ядро Cortex-X1 процессора Qualcomm Snapdragon 888. Производитель заявил, что всей мощности однокристальной системы для работы, например, с Instagram и Twitter, флагманам не нужно, а отключение ядра Cortex-X1 позволяет повысить уровень автономности.

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Общественность отреагировала на такой ход по-разному. Разработчики программного обеспечения Geekbench заявили, что смартфоны OnePlus будут исключены из бенчмарка в случае обнаружения подобных манипуляций. Но китайская компания всё равно не планирует отказываться от механизма снижения производительности. Правда, теперь пользователи смогут сами решать, нужны ли им все мощности SoC при работе с нетребовательным программным обеспечением.

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Соответствующая функция появится в прошивке OxygenOS 12. Её представят осенью текущего года вместе со смартфоном OnePlus 9T. Оболочка будет построена на базе операционной системы Android 12. Помимо будущей новинки новая фишка будет доступна в моделях OnePlus 9, 9R и 9 Pro, а также в анонсированном вчера OnePlus Nord 2.

По предварительной информации, новая функция, которая появится в программном обеспечении OxygenOS 12, будет называться режимом оптимизации. Она будет доступна уже на ранних версиях фирменной прошивки компании OnePlus.