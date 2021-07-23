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Европейские цены на графические ускорители немного подросли с начала этого месяца. Если три недели назад GeForce RTX 3070 можно было купить за 799 евро, как минимум, то сейчас за видеокарту нового поколения нужно отдать от 879 евро. При этом за последние десять дней стоимость выросла примерно на 30 евро.

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Отметим, что в 2021 году в Европе карты GeForce RTX 3070 не продавались по официальной рекомендованной цене, которая составила 519 евро. В январе за ускорители просили от 769 евро. К середине мая минимальная цена выросла почти вдвое, составив 1 500 евро.

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Стоимость GeForce RTX 3070 в Европе падала примерно два месяца. Опустившись до отметки 800 евро за самую доступную модель, она вновь пошла вверх. Что до рынка Российской Федерации, тут дела обстоять ещё хуже, если судить с колокольни покупателей.

Цены падают, но всё равно платить за ускорители сейчас нужно почти втрое больше. Например, в магазине «Ситилинк» самая дорогая видеокарта называется ASUS GeForce RTX 3070 TUF GAMING OC. Её стоимость составляет 129 990 рублей.

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Приблизительно на 20 000 рублей подешевели карты ASUS серий ROG STRIX и DUAL. Их теперь можно приобрести примерно за 120 000 рублей. ASUS EKBW GeForce RTX 3070 с водяным охлаждением стоит 115 990 рублей.

Самые доступные модели на базе GeForce RTX 3070 в «Ситилинк» оценены в 105 990 рублей. За эти деньги предлагаются ускорители Gigabyte и Palit серии Lite Hash Rate. Если мы говорим об адаптерах без майнинг-ограничений, в этом случае самое дешёвое решение – ASUS GeForce RTX 3070 DUAL. Карта подешевела со 127 990 рублей до 109 990 рублей.

Напомним, что рекомендованная стоимость видеокарты для российского рынка составила чуть менее 46 000 рублей. Сейчас за эти деньги сложно купить даже GeForce RTX 3060, самый доступный вариант которой в «Ситилинк» стоит порядка 55 000 рублей. В то же время за 46 000 рублей доступен графический адаптер GeForce GTX 1660 Ti.

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В завершение добавим, что GeForce RTX 3070 представили почти год назад. Модель оснащена чипом GA104 с 5888 потоковыми процессорами 46 ядрами RT. В карте используется внутренняя ОЗУ стандарта GDDR6 с частотой 14 ГГц и пропускной способностью 448 ГБ/сек. Объём памяти составляет 8 ГБ. Она соединена 256-битной шиной с GPU, который работает на частоте от 1500 МГц до 1725 МГц в режиме Boost.

GeForce RTX 3070 входит в десятку самых мощных видеокарт. Уже упомянутые GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1660 Ti отстают от неё примерно на 30% и 50% соответственно.