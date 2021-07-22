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Почти все актуальные смартфоны китайской компании Xiaomi уже получили прошивку MIUI 12.5. На прошлой неделе обновление стало доступно моделям 2018 года выпуска. На MIUI 12 остаются преимущественно недорогие устройства брендов Redmi и POCO.

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Но из-за того, что апдейт программного обеспечения приходит «по воздуху», многие пользователи попросту отказываются от установки. Связано это с большим количеством проблем, с которыми придётся смириться после обновление прошивки.

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Плохое качество связи, отвал Wi-Fi и низкая скорость мобильного интернета – о таких проблемах сообщают владельцы смартфонов семейств Xiaomi Mi 10 и Redmi Note 10. Как видим, неисправность встречается как на доступных моделях, так и на дорогих.

Вторая распространённая проблема – отключение дисплея при входящем уведомлении. Она тоже затронула смартфоны разных ценовых категорий. В частности, упоминаются Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro на Snapdragon 865, POCO F3 на Snapdragon 870, Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 732G и Redmi Note 10S на Helio G95.

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Владельцы ряда моделей сообщают о падении производительности после перехода с MIUI 12 на MIUI 12.5. Причём информация поступает от пользователей не только доступных смартфонов со слабым железом, но и продвинутых устройств. Например, Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro на базе 8-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G.

Самой же редкой неисправностью является неправильная работа сенсорного дисплея. Больше всех об этом пишут владельцы Xiaomi Mi 11 Lite на Snapdragon 732G без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Также стоит отметить проблему с центром управления. Она встречается только в недорогих смартфонах и связана с тем, что их мощностей не хватает для нормальной работы анимации.