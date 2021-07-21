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Южнокорейская компания Samsung представила смартфон бюджетного уровня. Он называется Samsung Galaxy M21 2021 Edition. Новинка имеет характеристики и дизайн из 2019 года. Стоит модель недорого, а купить её можно будет уже в начале следующей недели.

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Huawei P20 Pro стал первым в мире смартфоном с тройной основной камерой. Он был анонсирован в марте 2018 года, и только через год такие модели начали появляться массово и во всех сегментах. На лицевой панели новинки установлен дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и диагональю 6,4 дюйма. Экран имеет каплевидный вырез, а поддержкой повышенной частоты обновления изображения он похвастаться не может.

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Основная камера в Samsung Galaxy M21 2021 Edition включает три модуля. Внимание заслуживает лишь 48-мегапиксельный датчик изображения Samsung GM2. Также в составе камеры есть сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и матрица глубины на 5 Мп. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп.

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Сердцем новинки стала однокристальная система Exynos 9611. Это 10-нанометровый мобильный процессор, который использовался в смартфонах среднебюджетного класса второй половины 2019 года. Чипсет работает при поддержке 4-6 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Накопитель в базе рассчитан на 64 ГБ. Топовый вариант несёт на борту хранилище вместимостью 128 ГБ.

Вопросами питания в смартфоне занимается встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА*ч. Она поддерживает 15-ваттную быструю проводную зарядку. Также отметим порт USB Type-C, разъём для подключения проводных наушников и тыльный биометрический сенсор.

Старт продаж смартфона запланирован на 26 июля 2021 года. Покупателям он будет доступен в расцветках Charcoal Black и Arctic Blue. Стоимость Samsung Galaxy M21 2021 Edition в начальной комплектации составила 170 долларов. Топовый вариант южнокорейский производитель оценил в 195 долларов.