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Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось

Размер наценки намного ниже, чем в России.
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-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
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Графические ускорители GeForce RTX 3080 в Европе перестали дешеветь. Если с середины весны по начало июля текущего года их минимальная стоимость упала более чем на 1 000 евро, то за последние две недели цена абсолютно не изменилась.

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При этом ни майнеры, ни обычные геймеры не готовы скупать модели с наценкой порядка 50%. Видеокарты как продавались по цене от 1 199 евро в начале месяца, так и продаются сейчас. При этом рекомендованная производителем стоимость составляет 719 евро.

анонсы и реклама
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Напомним, что GeForce RTX 3080 – одна их трёх первых моделей поколения Ampere. Вместе с GeForce RTX 3070 и RTX 3090 она была анонсирована в первый день осени прошлого года. Карта имеет чип GA102, которые изготавливается мощностями Samsung по нормам 8-нанометрового технологического процесса. GPU работает на частоте от 1440 МГц (номинальная) до 1710 МГц (ускоренная).

Видео ОЗУ в ускорителе предусмотрено 10 ГБ стандарта GDDR6X. Эффективная частота памяти составляет 19 ГГц, а пропускная способность за счёт 320-битной шины достигает 760,3 ГБ/сек. Графический процессор имеет 8704 ядер CUDA и 68 ядер трассировки лучей.

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Заметим, что в России ситуация с ускорителями примерно такая же, как и в Европе. Если точнее, карты продаются намного дороже, чем должны, и дешеветь, судя по всему, они не планируют. Хотя низ рынка, если мы говорим об официальной рознице, немного просел из-за появления моделей серии Lite Hash Rate с блокировкой майнинга, которые стоят чуть дешевле обычных решений.

Например, в магазине «Ситилинк» видеокарты GeForce RTX 3080 с ограничениями в добыче криптовалюты можно купить примерно за 150 000 рублей.  Самая доступная модель – GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC LHR с частотой 1710 МГц.

Самая дешёвая видеокарта не из серии Lite Hash Rate называется Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB. Она потеряла в цене 40 000 рублей и сейчас стоит 159 990 рублей. Да, это дороже ненамного, но в среднем за ускоритель в «Ситилинк» нужно отдать порядка 170 000-180 000 рублей.

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Самое дорогое решение в каталоге магазина – Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME. Видеокарта обойдётся в 194 990 рублей. Она имеет три вентилятора, три разъёма 8 pin для питания от бока БП и частоту 1905 МГц в режиме Boost. То есть наценка составляет порядка 200%. Если вы помните, существует такое понятие, как "рекомендованная стоимость". Она в России составляет 63 490 рублей. Но сейчас за эти деньги можно купить GeForce RTX 3060, которая в свою очередь должна стоить чуть более 30 000 рублей.

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Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
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