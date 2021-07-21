Представлен Realme GT Master Edition – Snapdragon 778G и экран 120 Гц AMOLED по цене от $370
Буквально только что мы писали о смартфоне Realme GT Master Exploration Edition. Компанию доступному флагману составила ещё одна новинка. Она называется просто Realme GT Master Edition. При этом смартфон позаимствовал некоторые параметры у старшей модели.
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Realme GT Master Edition тоже имеет корпус из стекла и металла, но доступна версия и с кожаным задником. Габаритные размеры последней составили 159,2 x 73,5 x 8,7 мм. Вариант со стеклянной тыльной стороной оказался тоньше на 0,7 мм. Более доступная модель тоже получила экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. При этом максимальная яркость снижена до 1000 нит, поддержка HDR10+ не предусмотрена, а диагональ составила 6,43 дюйма.
В основу смартфона лёг относительно новый мобильный процессор Snapdragon 778G. Однокристальная система с частотой до 2,4 ГГц была представлена несколько месяцев назад, но дебютировала совсем недавно в моделях Honor 50.
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Чип работает в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель в зависимости от модификации может иметь вместимость 128 ГБ или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора в сравнении с изданием Exploration упала на 200 мА*ч, составив 4300 мА*ч, но 65-ваттная зарядка осталась.
Разрешение основной камеры в Realme GT Master Edition составило 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Главный модуль основан на сенсоре Sony IMX682, а в ультра-широкоугольном блоке установлена матрица Sony IMX355. Фронтальная камера в смартфоне такая же, как и у более дорогой версии – 32 Мп.
Новинка оборудована NFC, контроллерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, модулем GPS, USB-C, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей. Стереодинамики отсутствуют. Смартфон появится на рынке с прошивкой Realme UI 2.0 и операционной системой Android 11.
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Realme GT Master Edition тоже поступит в продажу 30 июля текущего года. Стоимость версии с 256 ГБ встроенной памяти составит 400 долларов. Вариант с накопителем объёмом 128 ГБ обойдётся в 370 долларов.
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