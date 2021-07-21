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Как и ожидалось, китайская компания Realme представила смартфоны серии GT Master Edition. Версии Pro на чипсете Snapdragon 888 мы не увидим. Более того, оказалось, что вариант с чипом Snapdragon 870 называется Realme GT Master Exploration Edition. Также сегодня производитель выпустит ещё и обычную модель Master Edition.

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Первая новинка дня получила 120-герцевый дисплей AMOLED с яркостью до 1100 нит, разрешением Full HD+ и диагональю 6,55 дюйма. Есть поддержка HDR10+ и 100-процентный охват цветового диапазона DCI-P3. Судя по характеристикам, речь идёт о панели Samsung AMOLED E4. Матрица имеет изогнутые боковые грани.

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Realme GT Master Exploration Edition имеет корпус из стекла и металла. Однако, смартфон также будет доступен в специальной модификации с задником, покрытым веганской кожей с особой текстурой. Габариты составили 159,9 x 72,5 x 8 мм. Вариант с кожаным задником оказался на 0,8 мм толще.

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Аппаратная платформа новинки основана на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 870. Чипсет трудится при поддержке 8-12 ГБ оперативной памяти. Хранилище UFS 3.1 имеет вместимость 128 ГБ или 256 ГБ соответственно. Вопросами питания в смартфоне занимается встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки – 65 Вт.

Realme GT Master Exploration Edition оборудовали тройной основной камерой. Как и было обещано, в главном модуле установлен 50-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма с 2-мкм пикселями. Сверхширокоугольная камера имеет разрешение 16 Мп. Она построена на сенсоре Sony IMX481. Угол захвата изображения – 125 градусов. Третьим компонентом стал 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки.

В доступном флагмане есть чип NFC, стереодинамики, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Также отметим 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой технологии распознавания лиц.

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Realme GT Master Exploration Edition можно будет купить в модификациях 8/128 ГБ и 12-256 ГБ. Рекомендованная производителем стоимость составила 430 долларов и 480 долларов соответственно. Старт продаж запланирован на 30 июля 2021 года. Телефон поступит на рынок с прошивкой Realme UI 2.0 и операционной системой Android 11.

Конкурировать новинке придётся с POCO F3, когда она поступит на европейский рынок. Модель китайской компании Xiaomi стоит 349-399 евро в зависимости от модификации. Она имеет такой же дисплей и почти идентичный аккумулятор. Однако, POCO F3 получил более скромные камеры и относительно медленную проводную подзарядку.