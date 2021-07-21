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Intel Core i9-12900K станет флагманским настольным процессором поколения Alder Lake-S. Чип получит восемь ядер Golden Cove и восемь Gracemont. При этом поддержкой технологии многопоточности обзаведутся только первые. Таким образом, грядущая новинка станет 16-ядерным CPU с 24-потоками.

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Вчера стали известны результаты инженерного образца в бенчмарке Cinebench R20. Программное обеспечение присудило флагманскому процессору 11 600 баллов в многопоточном режиме и 810 баллов в однопоточном. Чип не оставил шансов флагману Ryzen 5 5950X компании AMD, обойдя его на 25% в режиме Single Thread и на 11% в Multi Thread. Вероятно, серийный образец будет ещё мощнее.

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Напомним, что Ryzen 5 5950X представляет собой 16-ядерную 32-поточную настольную платформу с частотой от 3,4 ГГц до 4,9 ГГц. 7-нанометровый процессор имеет разблокированный загрузчик и номинальную величину отвода тепловой мощности 105 Вт.

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Что касается Intel Core i9-12900K, ему приписывают номинальное энергопотребление 125 Вт и 228 Вт на уровне PL2. Объём кэш-памяти третьего уровня составит 30 МБ. Gracemont смогут трудиться на частоте 3,7 ГГц при всех активных ядрах. Максимальная частота Golden Cove составит 5,0 ГГц.





Заметим, что китайцы уже продают Core i9-12900K на «чёрном рынке». Заплатить за флагманский процессор нужно 1 250 долларов. Также к чипу можно приобрести материнскую плату с набором логики Z690. Стоимость составляет 1 150 долларов. При этом ожидается, что официальная рекомендованная производителем цена настольного процессора будет находиться на уровне 800 долларов.

В рамках поколения Alder Lake-S американская компания представит ещё, как минимум два настольных CPU. Это Intel Core i7-12700K и Core i5-12600K. Первая имеет восемь ядер с поддержкой многопоточности и пиковой частотой 5,0 ГГц. Частота при всех активных ядрах составит 4,7 ГГц. Четыре «малых» ядра без многопоточности будут иметь пиковую частоту 3,8 ГГц.

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Что касается Core i5-12600K, это 10-ядерный 16-поточный процессор. Пиковая частота «больших» ядер составит 4,9 ГГц, а «малых» – 3,6 ГГц. Все три чипа поколения Alder Lake-S будут иметь номинальное значение TDP на уровне 125 Вт.