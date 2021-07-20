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Стоимость видеокарт GeForce RTX 3070 Ti в России продолжает падать. Цены уже приближаются к уровню моделей GeForce RTX 3060 Ti. Но в обоих случаях они всё ещё очень далеки от рекомендованных Недавняя новинка должна стоить 57 900 рублей, в то время как январскую модель оценили в 39 990 рублей.

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В магазине «Ситилинк» самая дешёвая карта GeForce RTX 3070 Ti стоит почти 92 000 рублей. За такие деньги можно купить модель компании Gigabyte из серии VISION OC. Ускоритель линейки GAMING OC обойдётся примерно в 94 000 рублей. Оба решения имеют GPU с частотой до 1830 МГц, три вентилятора, два разъёма 8 pin, а рекомендованная мощность блока питания составляет 750 Вт.

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Есть в ассортименте магазина и более дорогие ускорители. Например, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 TI MASTER – последняя карта стоимостью менее 100 000 рублей. Она имеет сразу три разъёма для подачи питания – 8 + 8 + 6 pin. Частота в режиме Boost составляет 1875 МГц.

Кроме того, в «Ситилинк» можно купить графические адаптеры GeForce RTX 3070 Ti в исполнении MSI. Версия GAMING X TRIO обойдётся в 106 990 рублей. На 5 000 рублей дешевле стоит ускоритель линейки VENTUS 3X OC. Boost-частота составляет 1830 МГц и 1800 МГц соответственно.

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Видеокарты GeForce RTX 3060 Ti ещё недавно в «Ситилинк» продавались по цене порядка 100 000 рублей. Сейчас все модели подешевели более чем на 10%. Исключением является лишь Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 Ti MATSER, которая стоит 154 990 рублей. Это единственная модель в магазине, которая не имеет защиты от майнинга.

Все остальные карты являются не лучшими решениями для добычи цифровой валюты. Самая дорогая из них – ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF GAMING Lite Hash Rate стоимостью 89 000 рублей. Самая доступная карта в «Ситилинк» – Palit GeForce RTX 3060 Ti DUAL LHR. Она подешевела примерно на 25% и теперь стоит около 75 000 рублей.

Напомним, что обе модели построены на базе 8-нанометрового чипа GA104. GPU младшей модели имеет частоту 1665 МГц в режиме Boost, 4864 потоковых процессора и 38 RT-ядер. Карта оснащается 8 ГБ памяти типа GDDR6 с частотой 14 ГГц и пропускной способностью 448 ГБ/сек.

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В недавней новинке используется внутренняя оперативная память GDDR6X в объёме 8 ГБ, но пропускная способность составляет 608,3 ГБ/сек. Достигается это за счёт того, что эффективная частота VRAM увеличена до 19 ГГц. GPU обладает 6144 ядрами CUDA и 48 ядрами трассировки лучей. GeForce RTX 3070 Ti будет примерно на 20% мощнее модели GeForce RTX 3060 Ti при 45-процентной разнице в цене, если мы говорим о российском рынке.