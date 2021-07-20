Цена Bitcoin вновь упала ниже 30 000 долларов
Основная криптовалюта Bitcoin второй раз за лето пробила отметку 30 000 долларов. Впервые это случилось около месяца назад. Тогда курс опустился ниже 29 000 долларов впервые в 2021 году. Этим утром стоимость цифровой валюты составляла 29 548 долларов.
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С тех пор Bitcoin немного подорожал. Сейчас одна монета оценивается в 29 835 долларов. Таким образом, лишь за сутки курс криптовалюты упал примерно на 7%. За последнюю неделю Bitcoin подешевел более чем на 10%. Рыночная капитализация на момент написания заметки составляет чуть более 558 млрд долларов.
Вместе с Bitcoin в цене теряет и Ethereum. «Эфир» за сутки подешевел почти на 8%, а за неделю – примерно на 13%. На момент написания материала одна монета оценивается почти в 1 765 долларов. Рыночная капитализация Ethereum сократилась до 204,7 млрд долларов. Заметим, что нынешняя стоимость «эфира» является одной из самых низких начиная с середины марта текущего года.
За последние сутки сильно подешевели многие криптовалюты. Например, цена Binance Coin составляет около 266 долларов за одну монету. Она за неделю упала на 15,3%, а за последние 24 часа – на 12%. На 10% за сутки и на 19% за неделю подешевела цифровая валюта Cardano. Её стоимость сейчас составляет 1,06 доллара.
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Криптовалюта-мем Dogecoin продолжает держаться в топ-10 по рыночной капитализации. Правда, она уже опустилась на восьмую строчку с показателем около 21,5 млрд долларов. За 24 часа стоимость упала почти на 8%. Одна монета оценивается в 0,1662 доллара на момент написания заметки. За семь дней цифровая валюта потеряла в цене почти пятую часть.
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