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Основная криптовалюта Bitcoin второй раз за лето пробила отметку 30 000 долларов. Впервые это случилось около месяца назад. Тогда курс опустился ниже 29 000 долларов впервые в 2021 году. Этим утром стоимость цифровой валюты составляла 29 548 долларов.

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С тех пор Bitcoin немного подорожал. Сейчас одна монета оценивается в 29 835 долларов. Таким образом, лишь за сутки курс криптовалюты упал примерно на 7%. За последнюю неделю Bitcoin подешевел более чем на 10%. Рыночная капитализация на момент написания заметки составляет чуть более 558 млрд долларов.

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Вместе с Bitcoin в цене теряет и Ethereum. «Эфир» за сутки подешевел почти на 8%, а за неделю – примерно на 13%. На момент написания материала одна монета оценивается почти в 1 765 долларов. Рыночная капитализация Ethereum сократилась до 204,7 млрд долларов. Заметим, что нынешняя стоимость «эфира» является одной из самых низких начиная с середины марта текущего года.

За последние сутки сильно подешевели многие криптовалюты. Например, цена Binance Coin составляет около 266 долларов за одну монету. Она за неделю упала на 15,3%, а за последние 24 часа – на 12%. На 10% за сутки и на 19% за неделю подешевела цифровая валюта Cardano. Её стоимость сейчас составляет 1,06 доллара.

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Криптовалюта-мем Dogecoin продолжает держаться в топ-10 по рыночной капитализации. Правда, она уже опустилась на восьмую строчку с показателем около 21,5 млрд долларов. За 24 часа стоимость упала почти на 8%. Одна монета оценивается в 0,1662 доллара на момент написания заметки. За семь дней цифровая валюта потеряла в цене почти пятую часть.