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Падение стоимости графических ускорителей AMD нового поколения продолжалось не одну неделю. После того, как в первых числах мая 2021 года наценка поднялась до 114%, видеокарты начали потихоньку дешеветь. К середине последнего месяца весны наценка упала до 105%, а ещё через две недели – до 77%.

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В начале июля наценка на графические ускорители Radeon 6000 сократилась до 53%. Однако, в течение двух недель она выросла на 3%. Показатели рассчитаны на основе средневзвешенной стоимости. Несмотря на это, средние цены почти на все модели нового поколения продолжают падать.

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Например, с 4 по 18 июля 2021 года средняя стоимость Radeon RX 6800 упала с 1 374 евро до 1 122 евро. При этом рекомендованная цена этой модели в Европе составила 579 евро. В то же время Radeon 6800 XT в среднем стоит на 65 евро дешевле, чем двумя неделями ранее – 1 229 евро вместо 1 294 евро. Рекомендованный ценник – 649 евро.

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Почти на 200 евро в среднем подешевела флагманская карта Radeon RX 6900 XT. Средняя стоимость графического адаптера ещё две недели назад составляла 1 910 евро. Сейчас она упала до 1 713 евро. Рекомендованная стоимость – 999 евро. А вот Radeon RX 6700 XT – единственная модель нового поколения, средняя цена которой за две недели выросла – с 838 евро до 882 евро при рекомендованная 479 евро.

Заметим, что в магазине «Ситилинк» остались только графические ускорители Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6900 XT, то есть младшая и старшая модели. Radeon RX 6900 XT можно купить минимум за 159 990 рублей. За эти деньги пользователям предлагается модель в исполнении PowerColor.

На 10 000 рублей больше придётся отдать за графический ускоритель компании ASUS серии GAMING, а ещё на 10 000 рублей дороже стоит карта Gigabyte AORUS MASTER. Со 199 990 рублей до 184 990 рублей в цене упала модель Gigabyte AORUS серии XTREME WATERFORCE WB с системой водяного охлаждения.

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Ускоритель SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT GAMING OC LIMITED EDITION обойдётся в 195 990 рублей. Модели в исполнении ASUS и MSI можно купить за 199 990 рублей. Самая дорогая карта называется ASUS ROG STRIX Radeon RX 6900 XT GAMING. За неё придётся заплатить 204 990 рублей.

Напомним, модель оборудована 7-нанометровым чипом Navi 21 с 5120 потоковыми процессорами и 80 ядрами трассировки лучей. Частота GPU в режиме Boost составляет 2250 МГц. Видеокарта оснащается 16 ГБ памяти типа GDDR6 с физической частотой 2 ГГц. Эффективная частота видеопамяти составляет 16 ГГц, а пропускная способность – 512 ГБ/сек.

Что касается Radeon RX 6700 XT, в плане производительности флагману она уступает порядка 35-40%. В её основу положен чип Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами и частотой до 2581 МГц. Для поддержки технологии трассировки лучей предусмотрено 40 ядер RT. Карта оборудована 12 ГБ VRAM GDDR6 со скоростью 16 Гбит/сек и пропускной способностью до 384 ГБ/сек.

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В «Ситилинк» доступны только две видеокарты. Первая – Radeon RX 6700 XT GAMING OC в исполнении Gigabyte. Вторая – PowerColor Radeon RX 6700 XT Red Devil. Стоимость графических адаптеров составляет 88 990 рублей и 92 990 рублей соответственно.