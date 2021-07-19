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Американская компания AMD начала терять позиции на российском рынке настольных процессоров. С начала 2021 года её доля сократилась с 54% в январе до 50,8% в июне. Соответственно, доля американского гиганта Intel выросла с 46% до 49,2%.

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Повышение интереса со стороны покупателей связывают в первую очередь с лучшей доступностью платформа «синей» команды. В то же время решения «красного» процессорного гиганта из Калифорнии нередко могут пропадать с прилавков магазинов. Либо же чипы AMD стоят дороже конкурентов. Такая ситуация в последнее время наблюдается не только в России, но и в других странах.

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Несмотря на это, модели AMD всё равно уверенно удерживают лидерство в списке самых популярных настольных процессоров. Второй месяц кряду на первой строчке располагается 6-ядерный 12-поточный чип Ryzen 5 3600 с долей 8,4%. Начиная с мая 2020 года он лишь дважды опускался на второе место. Сначала в октябре 2020 года процессор уступил первую строчку своему предшественнику Ryzen 5 2600, а в апреле уже этого года внезапно лидерство захватил Ryzen 9 5900X.

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Но 12-ядерный 24-поточный чипсет весьма оперативно выпал из топ-5. Сейчас он располагается на шестой строчке с долей 3,9%. Второе место по популярности досталось Ryzen 5 3400G с долей 6,4%, а тройку закрывает Intel Core i5-10400F. Заметим, что это первая и единственная настольная платформа Intel в топ-10.

Места #4 и #5 заняли 6-ядерные 12-поточные настольные процессоры Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 2600 соответственно. Доля первого составляет 5,6%, а второго – 4,0%. В топ-10 также нашлось место Ryzen 5 PRO 4650G, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 3700X и Athlon 3000G. Их доля составила 3,8%, 3,6%, 3,2% и 2.9% соответственно.

С 11-го по 15-е место оказалось сразу четыре процессора американской компании Intel. Лучшим из худших стал Intel Core i3-10100F с долей 2,8%. Не таким популярным был в прошлом месяце Intel Core i5-9400F (2,4%). Доля Intel Core i7-10700K составила 2,1%, а Core i9-9900K – 2,0%. Кроме того, 2,1% занял флагман AMD Ryzen 9 5950X. Доля всех остальных чипов – 40,5%.

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Отдельно стоит отметить, что в топ-5 в течение последних трёх месяцев непременно присутствует один чип с интегрированным графическим ускорителем. Сейчас это Ryzen 5 3400G поколения Picasso. В апреле текущего года он занимал пятую строчку. В мае в пятёрку попала модель AMD Ryzen 5 PRO 4650G, которая оказалась на четвёртой позиции. Связано это в первую очередь с дефицитом дискретных видеокарт.

В завершение пару слов нужно сказать о чипах Intel нового поколения. Семейство Rocket Lake появилось на рынке порядка трёх месяцев назад, но особой популярностью его представители всё ещё не пользуются. Чаще всего покупатели обращают внимание на Intel Core i7-11700K. Он занимает 18-ю строчку с долей 1,5%.