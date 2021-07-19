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Китайская компания Realme уже на этой неделе представит несколько новых смартфонов. Одной из будущих новинок станет модель Realme GT Master Edition. В Сети появилось ещё больше информации о модели, включая основные технические характеристики и стоимость.

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Realme GT Master Edition – это устройство на базе 7-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. Серия Master Edition также будет включать модели на 6-нанометровой SoC Snapdragon 778G и на 5-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 888.

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Грядущая новинка станет первым в мире смартфоном с 19 ГБ оперативной памяти, но 7 ГБ из них будут виртуальными. Реальный объём оперативки составит 12 ГБ в топовой модификации памяти. Технология расширения ОЗУ за счёт использования части пространства флеш-накопителя уже используется в устройствах OPPO и vivo, а вскоре появится и на решениях Xiaomi.

Realme GT Master Edition обещают 6,55-дюймовую панель на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц, интегрированным биометрическим сенсором и яркостью 1100 нит. Работать смартфон будет от аккумуляторной батареи ёмкостью 4300 мА*ч с 67-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

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Предстоящая модель поступит в продажу с операционной системой Android 11 и предустановленным фирменным софтом Realme UI 2.0. Также отметим 50-мегапиксельную основную камеру на базе сенсора Sony IMX766 с оптической стабилизацией, кожаную тыльную панель, NFC, Bluetooth и Wi-Fi. В основной камере будут установлены ещё модули на 16 Мп и 2 Мп. Разрешение фронталки составит 32 Мп.

Стоимость Realme GT Master Edition с 12 ГБ оперативной памяти пока что не уточняется. В этой модификации смартфон предложит пользователям 256 ГБ хранилища. Также пользователям будет доступна версия с 6 ГБ оперативки и накопителем объёмом 128 ГБ. Цена начальной комплектации составит 460 долларов. Презентация состоится уже через два дня, 21 июля 2021 года.