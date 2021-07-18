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65 смартфонов Huawei и Honor получили HarmonyOS вместо Android

Обновление вышло на 50 моделей Huawei и на 15 устройств Honor.
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Китайский технологический гигант Huawei продолжает активно обновлять программное обеспечение старых и новых смартфонов. Компания пообещала перевести на HarmonyOS 2.0 десятки смартфонов, которые были выпущенные в течение почти пяти последних лет. В этот список входят и модели Honor, представленные до 2021 года.

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65 смартфонов получили HarmonyOS 2.0 на этой неделе. Часть из них впервые обзавелась проприетарной ОС, которая приходит на смену Android и EMUI. Некоторые же устройства обновились ещё в прошлом месяце, а теперь компания пытается избавиться от всех неполадок, выпуская апдейты.

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Начнём со смартфонов, для которых вышла дебютная сборка HarmonyOS 2.0. На днях мы писали, что Huawei nova 4, а также флагманы 2017-2018 годов получили обновление. Детальнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке. Первая сборка операционной системы стала доступна для Huawei 4e, nova 5, nova 5i, nova 5z, nova 5 Pro и nova 6 SE.

Семейства Huawei nova 6, nova 7 и nova 8 обновлены почти в полных составах. Компания выпустила HarmonyOS 2.0 для Huawei nova 6 4G / 5G и nova 6 SE, для Huawei nova 7 / 7SE, nova 7 Pro и nova 7 Vitality / Lohas Edition, а также для Huawei nova 8 / 8 SE и nova 8 Pro.

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В писке также есть всё семейство Huawei Mate 20, которое вышло в конце 2018 года. Единственная модель из 20-й серии, которая не получила обновления, называется Mate 20 X 5G. Её представили в начале 2019 года. А на HarmonyOS 2.0 перешли Huawei Mate 20 / 20 Pro, Mate 20 X 4G и Mate 20 RS Porsche Design. Все они оснащаются первым в мире 5-нанометровым процессором Kirin 980.

Наконец-то китайская компания выпустила операционную систему для популярных в России смартфонов 2019 года Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Они тоже несут на борту чип Kirin 980. Версия Pro первой в мире предложила 5-кратный оптический зум и до сих пор является достойным камерофоном.

Оптимизировать работу операционной системы китайская компания старается на более новых флагманах. Версию HarmonyOS 2.0 под номером v2.0.0.136 получило сразу 14 смартфонов. Обновление стало доступно всем представителям семейств Huawei P40 (три модели без версии 4G), Mate 40 (пять моделей без версий 4G) и Mate 30 (шесть моделей, включая 4G и 5G варианты).

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Также китайская компания выпустила HarmonyOS 2.0 для бюджетников Huawei Maimang 9, Enjoy Z, Enjoy 20+ и Enjoy 20 Pro. Наконец, без обновления не оставили сгибаемых флагманов Huawei Mate X, Mate Xs и Mate X2.

Смартфоны Honor, представленные до 2020 года, пока бренд не был продан, тоже получат операционную систему HarmonyOS 2.0 вместо прошивки EMUI или Magic UI. На этой неделе обновилось всё семейство Honor 30, включая флагмана Honor 30 Pro+. Проприетарная ОС Huawei вышла на смартфоны семейств Honor 20, Honor V20, Honor V30, Honor X10 и Honor Play4.

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