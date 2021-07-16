Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei в прошлом месяце начала рассылать программное обеспечение HarmonyOS 2.0 для флагманских смартфонов нового поколения. Производитель сильно нарастил темпы распространения обновления и уже проприетарную операционную систему получают даже модели 2017 года выпуска. Она заменяет прошивку EMUI и ОС Android. На этой неделе апдейт «прилетел» более чем на полдюжины смартфонов, которые были представлены в 2018 и 2017 годах.

реклама

Семейство Huawei Mate 10, которое появилось осенью 2017 года, получило обновление в полном составе. Теперь на базе операционной системы HarmonyOS 2.0 работают такие модели, как Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 RS Porsche Design. Все они оснащаются 10-нанометровым мобильным процессором Kirin 970 AI. Компания даже хвасталась, что флагманы с помощью искусственного интеллекта могли сами управлять автомобилем Porsche.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Обновили и семейство Huawei P20, премьера которого состоялась в конце марта 2018 года. Только версию Lite апдейтом обделили. А вот флагманы Huawei P20 и Huawei P20 Pro уже перешли на HarmonyOS 2.0. Они тоже оснащаются процессором Kirin 970. Версия Pro стала первым в мире смартфоном с тройной основной камерой.

Вместе с ними китайская компания анонсировала флагман класса «люкс» Huawei Mate RS Porsche Design. Он получил начинку от Huawei P20 Pro. Одной из основных фишек смартфона стало наличие сразу двух сканеров отпечатков пальцев – сзади и под дисплеем. Никто такого не делал ни до премьеры версии Porsche Design, ни после.

реклама

Наконец, последним смартфоном, который получил операционную систему HarmonyOS 2.0 и уже не работает на EMUI, стала модель Huawei nova 4. И она получила однокристальный процессор Kirin 970. Представили устройство в последних числах декабря 2018 года.