Смартфоны Huawei 2017-2018 годов получили HarmonyOS на замену Android
Китайская компания Huawei в прошлом месяце начала рассылать программное обеспечение HarmonyOS 2.0 для флагманских смартфонов нового поколения. Производитель сильно нарастил темпы распространения обновления и уже проприетарную операционную систему получают даже модели 2017 года выпуска. Она заменяет прошивку EMUI и ОС Android. На этой неделе апдейт «прилетел» более чем на полдюжины смартфонов, которые были представлены в 2018 и 2017 годах.
реклама
Семейство Huawei Mate 10, которое появилось осенью 2017 года, получило обновление в полном составе. Теперь на базе операционной системы HarmonyOS 2.0 работают такие модели, как Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 RS Porsche Design. Все они оснащаются 10-нанометровым мобильным процессором Kirin 970 AI. Компания даже хвасталась, что флагманы с помощью искусственного интеллекта могли сами управлять автомобилем Porsche.
Обновили и семейство Huawei P20, премьера которого состоялась в конце марта 2018 года. Только версию Lite апдейтом обделили. А вот флагманы Huawei P20 и Huawei P20 Pro уже перешли на HarmonyOS 2.0. Они тоже оснащаются процессором Kirin 970. Версия Pro стала первым в мире смартфоном с тройной основной камерой.
Вместе с ними китайская компания анонсировала флагман класса «люкс» Huawei Mate RS Porsche Design. Он получил начинку от Huawei P20 Pro. Одной из основных фишек смартфона стало наличие сразу двух сканеров отпечатков пальцев – сзади и под дисплеем. Никто такого не делал ни до премьеры версии Porsche Design, ни после.
реклама
Наконец, последним смартфоном, который получил операционную систему HarmonyOS 2.0 и уже не работает на EMUI, стала модель Huawei nova 4. И она получила однокристальный процессор Kirin 970. Представили устройство в последних числах декабря 2018 года.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила