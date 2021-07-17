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Компания Xiaomi за эту рабочую неделю выпустила прошивку MIUI 12 Stable ROM для шести смартфонов. Сразу одиннадцать моделей обзавелись стабильной версией MIUI 12.5. На этой неделе производитель в первую очередь внимание уделил внутреннему рынку. Лишь пять моделей получили обновление за пределами Китая, две из них – в России.

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Начнём с прошивки MIUI 12.5. Производитель из Поднебесной активно рассылал обновление для смартфонов 2018 года выпуска. На днях мы писали, что Xiaomi Mi 8 Pro и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition на Snapdragon 845 вместе с Xiaomi Mi 8 SE на Snapdragon 710 получили MIUI 12.5 China ROM впервые. Детальнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке.

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Чуть позже ещё один флагман трёхлетней давности обзавёлся стабильной прошивкой. Это слайдер Xiaomi Mi MIX 3. Он тоже оснащается однокристальной системой Snapdragon 845. Модель стала первым в мире смартфоном с 10 ГБ оперативной памяти. Пока для неё доступна лишь китайская версия оболочки, но скоро выйдет апдейт и в России. Номер – v12.5.1.0.QEECNXM.

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Заметим, что все смартфоны, которые были анонсированы в 2018 году, получили MIUI 12.5 на базе Android 10. Это последнее масштабное обновление для них. Среди моделей трёхлетней давности китайской компании осталось обновить только Pocophone F1 и Xiaomi Mi MIX 2S.

Впервые MIUI 12.5 Stable ROM получили два более новых устройства. Первое – Redmi K20 Pro на Snapdragon 855. Оно продаётся в Индии. Второе – Redmi 10X 4G. Это уже китайский вариант Redmi Note 9. В обоих случаях прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Также в Азии китайская компания продолжает рассылать MIUI 12.5 для Redmi 10X 5G, Xiaomi Mi 10S и Xiaomi Mi 10. В основе тоже лежит ОС Android 11.

За неделю ни один смартфон не обзавёлся глобальной или европейской версией оболочки. Зато в России Xiaomi Mi Note 10 Lite получил MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0. Модель была анонсирована в прошлом году. Она получила дисплей OLED с изогнутыми гранями, процессор Snapdragon 730G и аккумулятор ёмкостью 5260 мА*ч. Скачать прошивку можно тут.

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С оболочкой MIUI 12 всё на этой неделе было ещё скромнее. Глобальная версия вышла только на Redmi 9C и Redmi 9C NFC. Европейскую получили лишь смартфоны Redmi 9AT и Redmi 9A, а последний ещё и российской версией ПО обзавёлся. Кроме того, в Китае более свежую сборку программного обеспечения выпустили для Redmi 9 и сгибаемого смартфона Xiaomi Mi MIX FOLD.