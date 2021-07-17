17 смартфонов Xiaomi и Redmi получили MIUI 12 и MIUI 12.5 Stable ROM на этой неделе
Компания Xiaomi за эту рабочую неделю выпустила прошивку MIUI 12 Stable ROM для шести смартфонов. Сразу одиннадцать моделей обзавелись стабильной версией MIUI 12.5. На этой неделе производитель в первую очередь внимание уделил внутреннему рынку. Лишь пять моделей получили обновление за пределами Китая, две из них – в России.
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Начнём с прошивки MIUI 12.5. Производитель из Поднебесной активно рассылал обновление для смартфонов 2018 года выпуска. На днях мы писали, что Xiaomi Mi 8 Pro и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition на Snapdragon 845 вместе с Xiaomi Mi 8 SE на Snapdragon 710 получили MIUI 12.5 China ROM впервые. Детальнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке.
Чуть позже ещё один флагман трёхлетней давности обзавёлся стабильной прошивкой. Это слайдер Xiaomi Mi MIX 3. Он тоже оснащается однокристальной системой Snapdragon 845. Модель стала первым в мире смартфоном с 10 ГБ оперативной памяти. Пока для неё доступна лишь китайская версия оболочки, но скоро выйдет апдейт и в России. Номер – v12.5.1.0.QEECNXM.
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Заметим, что все смартфоны, которые были анонсированы в 2018 году, получили MIUI 12.5 на базе Android 10. Это последнее масштабное обновление для них. Среди моделей трёхлетней давности китайской компании осталось обновить только Pocophone F1 и Xiaomi Mi MIX 2S.
Впервые MIUI 12.5 Stable ROM получили два более новых устройства. Первое – Redmi K20 Pro на Snapdragon 855. Оно продаётся в Индии. Второе – Redmi 10X 4G. Это уже китайский вариант Redmi Note 9. В обоих случаях прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Также в Азии китайская компания продолжает рассылать MIUI 12.5 для Redmi 10X 5G, Xiaomi Mi 10S и Xiaomi Mi 10. В основе тоже лежит ОС Android 11.
За неделю ни один смартфон не обзавёлся глобальной или европейской версией оболочки. Зато в России Xiaomi Mi Note 10 Lite получил MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0. Модель была анонсирована в прошлом году. Она получила дисплей OLED с изогнутыми гранями, процессор Snapdragon 730G и аккумулятор ёмкостью 5260 мА*ч. Скачать прошивку можно тут.
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С оболочкой MIUI 12 всё на этой неделе было ещё скромнее. Глобальная версия вышла только на Redmi 9C и Redmi 9C NFC. Европейскую получили лишь смартфоны Redmi 9AT и Redmi 9A, а последний ещё и российской версией ПО обзавёлся. Кроме того, в Китае более свежую сборку программного обеспечения выпустили для Redmi 9 и сгибаемого смартфона Xiaomi Mi MIX FOLD.
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