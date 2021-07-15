Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

7 смартфонов Xiaomi 2018 года получили стабильную прошивку MIUI 12.5

Компании осталось обновить только три модели 2018 года.
[ ] для раздела Блоги
+
-110 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания резко принялась за обновление старых смартфонов до MIUI 12.5. Новая версия программного обеспечения уже доступна почти для всех моделей 2018 года выпуска, которым она была обещана. Ранее мы писали, что оболочка начала распространяться «по воздуху» для Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 8 Youth. В то же время моделям Redmi 6 и Redmi 6 Pro производитель отказался рассылать апдейт, но разрешил пользователям установить прошивку вручную. На днях MIUI 12.5 Stable ROM стала доступна ещё для трёх смартфонов родом из 2019 года.

реклама

Первая модель – флагман Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Это дебютный смартфон китайской компании, который оснащается встроенным в дисплей биометрическим сенсором. Второе устройство – Xiaomi Mi 8 Pro, оно же Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition.

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Ti по цене 3060Ti
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде, дешевле нет
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
-120 000р на Gigabyte RTX 3090
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
RTX 3060 - лучшее предложение в Регарде
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Флагманы почти не отличаются друг от друга, хотя вышли с интервалом почти в четыре месяца. Обе модели оснащены дисплеем Super AMOLED диагональю 6,21 дюйма и широким вырезом, в котором располагаются компоненты системы Face ID. После этих смартфонов китайская компания больше не использовался систему 3D-распознавания лиц в своих смартфонах.

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 8 Pro оборудованы 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845. Первая модель доступна исключительно в модификации 8/128 ГБ, тогда как вторая также предлагается и с 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет по 3000 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 18 Вт. Разрешение основной камеры – 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 20 Мп.

реклама

Оба флагмана поступили в продажу с операционной системой Android 8.1 Oreo и уже не получат Android 11. Несмотря на то, что версия Pro вышла с MIUI 10 из коробки, а вариант Explorer обзавёлся MIUI 9, на MIUI 12.5 масштабные обновления программного обеспечения закончатся для каждого смартфона.

Третья модель, которая получила стабильную версию MIUI 12.5, называется Xiaomi Mi 8 SE. Её представили в один день с версией Explorer Edition в качестве первого в мире смартфона на 10-нанометровом процессоре Snapdragon 710. Она может похвастаться стеклянным корпусом и дизайном в стиле старших братьев.

Диагональ экрана составляет 5,88 дюйма. Биометрический сенсор установлен не под дисплеем, а на тыльной грани. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп. За автономность в смартфоне занимается аккумулятор на 3120 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой.

реклама

Пока что для всех смартфонов 2018 года доступна только китайская версия MIUI 12.5. Скачать её можно по ссылкам в таблице ниже. Установка выполняется через режим восстановления. В настоящее время нет лишь файлов для Redmi 6 и Redmi 6 Pro. И в завершение добавим, что среди моделей 2018 года выпуска стабильной версией MIUI 12.5 обзаведутся ещё флагманы Xiaomi Mi MIX 2s, Xiaomi Mi MIX 3 и Pocophone F1. Все три модели, а также Xiaomi Mi Max 3, Mi 8 Lite, Mi 8 и Mi 8 Pro получат глобальную версию программного обеспечения.

Смартфон
Первая прошивка
Первая ОС
Номер MIUI 12.5
Версия ОС
Выход
Global ROM
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
v12.5.1.0.QEACNXM
Android 10
+
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
v12.5.1.0.QEHCNXM
Android 10
-
MIUI 10
Android 8.1 Oreo
v12.5.1.0.QECCNXM
Android 10
+
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
v12.5.1.0.QEBCNXM
Android 10
-
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
v12.5.1.0.QDTCNXM
Android 10
+
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
v12.5.1.0.QEDCNXM
Android 10
+
Redmi 6
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
-
Android 9.0 Pie
-
Redmi 6 Pro
MIUI 9
Android 8.1 Oreo
-
Android 9.0 Pie
-
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
7
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
9
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
7
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
10
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
11

Интересные материалы

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 23
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

15 популярных смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 12.5 в этом месяце
10
Владелец потерянного жёсткого диска с Биткоинами на сумму 28 млрд рублей нашёл способ его вернуть
21
Некоторые перекупщики на Авито продают видеокарты в убыток – RTX 3080/3070 Ti продолжают дешеветь
38
Власти Китая вводят окончательный запрет майнинга, но китайские фермеры не сдаются
24
Неизвестный вывел 740 Биткоинов лежащих без движения 9 лет и заработал 26 миллионов долларов
36
Украинские майнеры, которые воровали электроэнергию, на самом деле прокачивали ботов для FIFA
21
NVIDIA приостанавливает производство видеокарт GeForce RTX 3000 – ожидается очередное подорожание
78
Майнеры скупают последние редкие исполнения видеокарт NVIDIA без LHR по заоблачной цене
11
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – некоторые модели GeForce 2060 подешевели на 65 000 р
46
Геймер нашёл на помойке в США рабочий ПК с видеокартой GeForce GTX 1080 и процессором Core i7-5930K
32
Видеокарты NVIDIA перестают дешеветь в Европе, несмотря на падение цены Ethereum
75
Blizzard опубликовала список изменений для Diablo II: Resurrected, которые были добавлены после альфа-тестирования
20
Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K ощутимо быстрее AMD Ryzen 5000 — инсайдер
152
Коллекционные видеокарты RTX 3080 Gundam продаются в майнинговых установках во Вьетнаме
9
Red Dead Redemption 2 получила поддержку DLSS и большое обновление для сетевого режима
24
Производители не хотят выпускать видеокарты до $200, а анонс GeForce RTX 3050 может задержаться
48
Флагманский AMD Ryzen 9 6950X (Raphael) может получить всего лишь 16 ядер — данные инсайдера
80
Активация DLSS в Red Dead Redemption 2 позволяет повысить значение fps до 45 % в 4K — NVIDIA
22
Intel i9-12900K получит частоту 5,3 ГГц, обгонит Ryzen 9 5950X и потребует Windows 11
54
Мобильная версия RTX 3050 Ti демонстрируют удручающую производительность
15

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX серий в рознице на примере Регарда и Ситилинка
88
Выясняем, как работает новый чит автоприцеливания за 50 $, который невозможно обнаружить защитой
105
В эти игры я буду играть после покупки видеокарты
111
Phenom II x4 830 из Китая за 10$, тестирование в 8 играх (2014-2021) и почему подкачка это плохо
34
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
7
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
9
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+

Сейчас обсуждают

wwr222
16:17
"Поскольку мы имеем дело с довольно старыми видеокартами"-неужели? И когда это недоТьюринги стали довольно старыми? Совсем голова плохой? Мозга не работать? И хватит на утырков ссылаться.
Лучший выбор видеокарты с Авито для бережливого геймера – Radeon 580 vs GeForce 1660S от Benchmark
Андрей Потапов
16:16
Не знаю доживут ли электромобили до 2035 года, но сам ЕС вряд ли.
Евросоюз предлагает отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году
omoikane
16:15
Лол можно подумать в Палестине могут диагностировать ковид и у них полно лабораторий для этого :D Смешно, прямо ОЧень :D
Пандемия ударит по поставкам жёстких дисков в этом полугодии
Клим Золотых
16:15
Тем временем самые продаваемые процессоры у амд это 5950x и 5800x)
Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K ощутимо быстрее AMD Ryzen 5000 — инсайдер
omoikane
16:13
ему бестолку объяснять он из этих, плоско...антипрививочников :D Уже сто раз доказано что вакцины спасали при пандемии, оспы как пример.
Пандемия ударит по поставкам жёстких дисков в этом полугодии
Упс! ВОТ ЭТО ДА!
16:13
За 30ку 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙃
Лучший выбор видеокарты с Авито для бережливого геймера – Radeon 580 vs GeForce 1660S от Benchmark
Kasyan
16:11
Во-первых Сан-Марино доказал, что вакцина работает, в данном случае Спутник- V. В итоге там отменили ограничения и теперь туда со всей Европы едут вакцинироваться. Во-вторых, вакцина не дает 100% гар...
Пандемия ударит по поставкам жёстких дисков в этом полугодии
omoikane
16:10
В Японии население больше чем в РФ? :D Срочно в школу.
Россия вошла в тройку стран по количеству запросов на удаление контента из Twitter
Батон322
16:05
ну хз, только конченный дебил за 30к возьмет 580 с рук у дауна за такую цену. пускай дебилы кормят дебилов
Лучший выбор видеокарты с Авито для бережливого геймера – Radeon 580 vs GeForce 1660S от Benchmark
dyam
16:05
населения тупо больше. А в Индии хоть и овер дофига населения - но покрытие интернетом на душу населения не так высок. Еще надо посмотреть какие именно запросы идут. Индия скорее всего что-то с Пакист...
Россия вошла в тройку стран по количеству запросов на удаление контента из Twitter
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем