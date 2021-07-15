7 смартфонов Xiaomi 2018 года получили стабильную прошивку MIUI 12.5
Китайская компания резко принялась за обновление старых смартфонов до MIUI 12.5. Новая версия программного обеспечения уже доступна почти для всех моделей 2018 года выпуска, которым она была обещана. Ранее мы писали, что оболочка начала распространяться «по воздуху» для Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 8 Youth. В то же время моделям Redmi 6 и Redmi 6 Pro производитель отказался рассылать апдейт, но разрешил пользователям установить прошивку вручную. На днях MIUI 12.5 Stable ROM стала доступна ещё для трёх смартфонов родом из 2019 года.
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Первая модель – флагман Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Это дебютный смартфон китайской компании, который оснащается встроенным в дисплей биометрическим сенсором. Второе устройство – Xiaomi Mi 8 Pro, оно же Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition.
Флагманы почти не отличаются друг от друга, хотя вышли с интервалом почти в четыре месяца. Обе модели оснащены дисплеем Super AMOLED диагональю 6,21 дюйма и широким вырезом, в котором располагаются компоненты системы Face ID. После этих смартфонов китайская компания больше не использовался систему 3D-распознавания лиц в своих смартфонах.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 8 Pro оборудованы 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845. Первая модель доступна исключительно в модификации 8/128 ГБ, тогда как вторая также предлагается и с 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет по 3000 мА*ч, а быстрая зарядка имеет мощность 18 Вт. Разрешение основной камеры – 12 Мп + 12 Мп, а фронтальной – 20 Мп.
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Оба флагмана поступили в продажу с операционной системой Android 8.1 Oreo и уже не получат Android 11. Несмотря на то, что версия Pro вышла с MIUI 10 из коробки, а вариант Explorer обзавёлся MIUI 9, на MIUI 12.5 масштабные обновления программного обеспечения закончатся для каждого смартфона.
Третья модель, которая получила стабильную версию MIUI 12.5, называется Xiaomi Mi 8 SE. Её представили в один день с версией Explorer Edition в качестве первого в мире смартфона на 10-нанометровом процессоре Snapdragon 710. Она может похвастаться стеклянным корпусом и дизайном в стиле старших братьев.
Диагональ экрана составляет 5,88 дюйма. Биометрический сенсор установлен не под дисплеем, а на тыльной грани. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 5 Мп, а фронтальной – 20 Мп. За автономность в смартфоне занимается аккумулятор на 3120 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой.
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Пока что для всех смартфонов 2018 года доступна только китайская версия MIUI 12.5. Скачать её можно по ссылкам в таблице ниже. Установка выполняется через режим восстановления. В настоящее время нет лишь файлов для Redmi 6 и Redmi 6 Pro. И в завершение добавим, что среди моделей 2018 года выпуска стабильной версией MIUI 12.5 обзаведутся ещё флагманы Xiaomi Mi MIX 2s, Xiaomi Mi MIX 3 и Pocophone F1. Все три модели, а также Xiaomi Mi Max 3, Mi 8 Lite, Mi 8 и Mi 8 Pro получат глобальную версию программного обеспечения.
|
Смартфон
|
Первая прошивка
|
Первая ОС
|
Номер MIUI 12.5
|
Версия ОС
|
Выход
Global ROM
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
v12.5.1.0.QEACNXM
|
Android 10
|
+
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
v12.5.1.0.QEHCNXM
|
Android 10
|
-
|
MIUI 10
|
Android 8.1 Oreo
|
v12.5.1.0.QECCNXM
|
Android 10
|
+
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
v12.5.1.0.QEBCNXM
|
Android 10
|
-
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
v12.5.1.0.QDTCNXM
|
Android 10
|
+
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
v12.5.1.0.QEDCNXM
|
Android 10
|
+
|
Redmi 6
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
-
|
Android 9.0 Pie
|
-
|
Redmi 6 Pro
|
MIUI 9
|
Android 8.1 Oreo
|
-
|
Android 9.0 Pie
|
-
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