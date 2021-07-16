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Компания HMD Global намерена выпустить защищённый смартфон под брендом Nokia. Модель в корпусе повышенной прочности будет называться Nokia XR20. На просторах всемирной паутины уже есть технические характеристики и первое изображение грядущей новинки.

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Nokia XR20 представят через полторы недели. Смартфон станет первым решением компании с защитой от воды класса IP68. Производитель намекнул изображением на то, что будущая новинка обзаведётся водонепроницаемым корпусом.

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Фотография смартфона говорим нам о том, что он получит разъём для наушников, порт USB Type-C и квадратную основную камеру. В её состав точно войдут модули разрешением 48 Мп и 13 Мп. Для селфи будет использоваться скромная 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Nokia XR20 оснастят мобильным процессором Snapdragon 480. Это одна из самых скромных однокристальных систем компании Qualcomm, которая имеет модемную плату с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Чип будет работать при поддержке 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Вне зависимости от комплектации вместимость встроенного накопителя составит 128 ГБ.

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Смартфон получит матрицу, выполненную по технологии IPS. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. О поддержке повышенной частоты обновления информации в настоящее время. За автономность модели будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4630 мА*ч с быстрой зарядкой, мощность которой не уточняется.

Официальная презентация Nokia XR20 состоится 27 июля текущего года. Стоимость смартфона составит примерно 25 000 рублей. Он окажется чуть дешевле, чем Nokia X20 на Snapdragon 480, который появился в России по цене 31 990 рублей в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 11.