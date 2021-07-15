6 смартфонов Xiaomi получили операционную систему Android 12
Китайская компания Xiaomi одной из первых начала тестировать операционную систему Android 12 Beta 1. Первая публичная версия вышла в конце весны текущего года для нескольких моделей одиннадцатого поколения. Со временем они получили Beta 2, а уже на днях для них станет доступна Beta 3. А тем временем производитель начал рассылать Android 12 Beta 1 на смартфоны прошлого поколения.
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В этот раз тестировать операционную систему будут не только за пределами Китая. Обновление начали рассылать для шести моделей. Две из них продаются официально исключительно в Китае, ещё две – только на международном рынке, и ещё две – во всех регионах.
Первая публичная бета принесла только часть нововведений из Android 12. Кроме того, после установки программного обеспечения могут наблюдаться некоторые проблемы. Например, перестают работать сканер отпечатков пальцев и система Face Unlock.
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Установить Android 12 Beta 1 могут владельцы исключительно флагманских моделей. В Китае вышло обновление для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Redmi K30S. Последние две модели стали эксклюзивом местного рынка. Вместе с глобальной прошивкой MIUI двенадцатая ревизия операционной системы стала доступна для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T и Mi 10T Pro. Все смартфоны оборудованы однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 865.
В России из шести моделей официально можно купить только три: Xiaomi Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro. А вот Xiaomi Mi 10 Pro до российского рынка в 2020 году так и не добрался. Ожидается, что до конца текущего года все эти флагманы обзаведутся фирменной прошивкой MIUI 13 вместе со стабильной бета-версией Android 12. А пока им ещё предстоит получить две публичные Beta-сборки.
В завершение добавим, что Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в России оценили в 44 990 рублей и 49 990 рублей. Они стали самыми доступными смартфонами на Snapdragon 865 на российском рынке. Xiaomi Mi 10 поступил в продажу по рекомендованной цене 69 990 рублей.
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