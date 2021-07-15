Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

6 смартфонов Xiaomi получили операционную систему Android 12

Им стала доступна только первая публичная бета-версия.
[ ] для раздела Блоги
+
-110 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi одной из первых начала тестировать операционную систему Android 12 Beta 1. Первая публичная версия вышла в конце весны текущего года для нескольких моделей одиннадцатого поколения. Со временем они получили Beta 2, а уже на днях для них станет доступна Beta 3. А тем временем производитель начал рассылать Android 12 Beta 1 на смартфоны прошлого поколения.

реклама

В этот раз тестировать операционную систему будут не только за пределами Китая. Обновление начали рассылать для шести моделей. Две из них продаются официально исключительно в Китае, ещё две – только на международном рынке, и ещё две – во всех регионах.

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Ti по цене 3060Ti
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде, дешевле нет
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
-120 000р на Gigabyte RTX 3090
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
RTX 3060 - лучшее предложение в Регарде
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Первая публичная бета принесла только часть нововведений из Android 12. Кроме того, после установки программного обеспечения могут наблюдаться некоторые проблемы. Например, перестают работать сканер отпечатков пальцев и система Face Unlock.

реклама

Установить Android 12 Beta 1 могут владельцы исключительно флагманских моделей. В Китае вышло обновление для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra и Redmi K30S. Последние две модели стали эксклюзивом местного рынка. Вместе с глобальной прошивкой MIUI двенадцатая ревизия операционной системы стала доступна для Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T и Mi 10T Pro. Все смартфоны оборудованы однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 865.

В России из шести моделей официально можно купить только три: Xiaomi Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro. А вот Xiaomi Mi 10 Pro до российского рынка в 2020 году так и не добрался. Ожидается, что до конца текущего года все эти флагманы обзаведутся фирменной прошивкой MIUI 13 вместе со стабильной бета-версией Android 12. А пока им ещё предстоит получить две публичные Beta-сборки.

В завершение добавим, что Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro в России оценили в 44 990 рублей и 49 990 рублей. Они стали самыми доступными смартфонами на Snapdragon 865 на российском рынке. Xiaomi Mi 10 поступил в продажу по рекомендованной цене 69 990 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
7
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
9
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
42
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
7
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
10
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
11

Интересные материалы

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 23
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

15 популярных смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 12.5 в этом месяце
10
Владелец потерянного жёсткого диска с Биткоинами на сумму 28 млрд рублей нашёл способ его вернуть
21
Некоторые перекупщики на Авито продают видеокарты в убыток – RTX 3080/3070 Ti продолжают дешеветь
38
Власти Китая вводят окончательный запрет майнинга, но китайские фермеры не сдаются
24
Неизвестный вывел 740 Биткоинов лежащих без движения 9 лет и заработал 26 миллионов долларов
36
Украинские майнеры, которые воровали электроэнергию, на самом деле прокачивали ботов для FIFA
21
NVIDIA приостанавливает производство видеокарт GeForce RTX 3000 – ожидается очередное подорожание
78
Майнеры скупают последние редкие исполнения видеокарт NVIDIA без LHR по заоблачной цене
11
Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – некоторые модели GeForce 2060 подешевели на 65 000 р
46
Геймер нашёл на помойке в США рабочий ПК с видеокартой GeForce GTX 1080 и процессором Core i7-5930K
32
Видеокарты NVIDIA перестают дешеветь в Европе, несмотря на падение цены Ethereum
75
Blizzard опубликовала список изменений для Diablo II: Resurrected, которые были добавлены после альфа-тестирования
20
Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K ощутимо быстрее AMD Ryzen 5000 — инсайдер
151
Коллекционные видеокарты RTX 3080 Gundam продаются в майнинговых установках во Вьетнаме
9
Red Dead Redemption 2 получила поддержку DLSS и большое обновление для сетевого режима
24
Производители не хотят выпускать видеокарты до $200, а анонс GeForce RTX 3050 может задержаться
48
Флагманский AMD Ryzen 9 6950X (Raphael) может получить всего лишь 16 ядер — данные инсайдера
80
Активация DLSS в Red Dead Redemption 2 позволяет повысить значение fps до 45 % в 4K — NVIDIA
22
Intel i9-12900K получит частоту 5,3 ГГц, обгонит Ryzen 9 5950X и потребует Windows 11
54
Мобильная версия RTX 3050 Ti демонстрируют удручающую производительность
15

Популярные статьи

Анализ доступности и цен на видеокарты RTX серий в рознице на примере Регарда и Ситилинка
88
Выясняем, как работает новый чит автоприцеливания за 50 $, который невозможно обнаружить защитой
105
В эти игры я буду играть после покупки видеокарты
111
Phenom II x4 830 из Китая за 10$, тестирование в 8 играх (2014-2021) и почему подкачка это плохо
34
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
7
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
9
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+

Сейчас обсуждают

omoikane
16:10
В Японии население больше чем в РФ? :D
Россия вошла в тройку стран по количеству запросов на удаление контента из Twitter
Батон322
16:05
ну хз, только конченный дебил за 30к возьмет 580 с рук у дауна за такую цену. пускай дебилы кормят дебилов
Лучший выбор видеокарты с Авито для бережливого геймера – Radeon 580 vs GeForce 1660S от Benchmark
dyam
16:05
населения тупо больше. А в Индии хоть и овер дофига населения - но покрытие интернетом на душу населения не так высок. Еще надо посмотреть какие именно запросы идут. Индия скорее всего что-то с Пакист...
Россия вошла в тройку стран по количеству запросов на удаление контента из Twitter
D3m0n
16:03
Моему мелкому 13 лет, html и css знает (первыми учил), сейчас пайтон изучает и котлин (для андроид студии). Но у него встройка от i3-6100T, нипаиграть ))) Окромя QIII и Terraria ничего нет ))
В эти игры я буду играть после покупки видеокарты
Kira625
16:01
Это прорыв! Это новое поколение ОС, с ним MS займет 90% рынка! RDP за ежемесячную абонентку, you're a fucking genius!
Анонсирована Windows 365 — «облачная» ОС, которую можно запустить даже на Mac и iPad
Olegka
16:01
дорога ложка к обеду
Capcom пообещала скоро решить проблему с производительностью Resident Evil Village
Polar fox
16:00
Дорогой автор, а для тестов, какую версию экселя использовали, из пакета Майкрософт офис 2007 или что-то новее?
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
Alexander Stolz
15:56
> Отбивших по нескольку раз > Даунов Что-то не сходится, да?)
Лучший выбор видеокарты с Авито для бережливого геймера – Radeon 580 vs GeForce 1660S от Benchmark
Melofon
15:56
Вообще не верю в такие показатели температур по сравнению с открытым стендом, особенно учитывая эти комплектующие, на овер.ua в обзорах таких плохопродуваемых корпусов (и даже с более продуваемыми) пр...
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
Kasyan
15:55
Только 3 место! Ладно Индия, мне вот интересно Япония тоже неправильная страна?!
Россия вошла в тройку стран по количеству запросов на удаление контента из Twitter
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем