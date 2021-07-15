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На прошлой неделе появилась информация о том, что OnePlus намеренно занижает производительность смартфонов нового поколения, которые оборудованы процессорами Qualcomm Snapdragon 888. Компания добавила механизм ограничения максимальной мощности однокристальной системы при запуске ряда популярных приложений. За это флагманы были забанены в Geekbench, а разработчики бенчмарка заявили о планах расследовать поведение других смартфонов производителя из Поднебесной.

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После публикации статьи об этом на сайте AnandTech компания решила аргументировать свои действия. Представители OnePlus заявили, что ограничение на использование ядер Cortex-X1 в работе с некоторыми приложениями связано с необходимостью оптимизации. На этой неделе производитель из Поднебесной дал развёрнутое объяснение.

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OnePlus отмечает, что в последние годы производительность мобильных процессоров вышла на тот уровень, когда её хватает для всех приложений и игр. В связи с этим компания приняла решение сместить акцент с обеспечения максимальной производительности на поддержку баланса между мощностью и автономностью. По задумке разработчиков, ввиду избыточной мощности Snapdragon 888 каждое приложение должно задействовать только часть ресурсов, которой будет достаточно для нормальной работы.

В случае с моделями нового поколения требовательные игры используют ядро Cortex-X1 с частотой 2,84 ГГц. В то же время обычные приложения вроде Instagram и Twitter не нуждаются в таких мощностях для нормальной работы. В связи с этим разработчики занизили частоту однокристальной системы в таких сценариях использования с целью снижения энергопотребления и тепловыделения.

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Интересно было бы увидеть реакцию компании Qualcomm на слова о чрезмерной производительности мобильного процессора Snapdragon 888. Напомним, что в начале этого года американский производитель выпустил однокристальную систему Snapdragon 870 с рекордной пиковой частотой 3,2 ГГц. Кроме того, несколько недель назад компания анонсировала SoC Snapdragon 888+. От обычной платформы Snapdragon 888 она отличается исключительно повышенной до 3 ГГц максимальной частотой CPU. И это тоже рекорд, но конкретно для ядра Cortex-X1.