Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы регулярно следите за новостями индустрии смартфонов, то наверняка в ваше поле зрения попадала информация об умышленном завышении производительности мобильных устройств в бенчмарках. Этим часто страдают производители из Поднебесной.

реклама

Самый свежий инцидент, который был предан огласке – завышение результатов Realme GT в AnTuTu, из-за чего смартфон был удалён из всех рейтингов. В этот раз в обмане уличили китайскую компания OnePlus. Правда, она вышла на совершенно новый уровень читерства – в отрицательную сторону.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Все производители пытаются сделать так, чтобы их смартфоны выдавали как можно больше «попугаев» в синтетических тестах. Но OnePlus пошла в совершенном ином направлении. Она решила умышленно занизить показатели флагманских смартфонов нового поколения на процессоре Snapdragon 888.

реклама

Как стало известно, китайская компания добавила в своего рода чёрный список ряд популярного программного обеспечения. В связи с этим приложения не могут использовать возможности ядер Cortex-A78 и Cortex-X1 на полную мощность. Как результат, веб-обозреватели, включая Google Chrome, наряду с социальными сетями Facebook, Twitter и прочими программами задействуют исключительно энергоэффективные ядра Cortex-A55. Это в свою очередь приводит к заметному падению производительности (до уровня смартфонов 10-летней давности).

Единственное адекватное объяснение такого поведения со стороны китайской компании – желание за счёт снижения производительности повысить время автономной работы. Энергоэффективность – одна из главных проблем OnePlus 9 Pro, который оснащается дисплеем LTPO с поддержкой частоты обновления 120 Гц и разрешением WQHD+. Даже несмотря на манипуляции, о которых мы написали выше, в тестах AnandTech флагман живёт менее 12 часов, тогда как автономность Samsung Galaxy S21 Ultra достигает 14 часов. При этом флагман южнокорейской компании не имеет никаких ограничений на использование ядер однокристальной системы Snapdragon 888.

реклама

На фоне вскрывшихся фактов читерства разработчики программного обеспечения Geekbench заявили об исключении флагманских смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro из таблицы лидеров. Поскольку флагманы нового поколения принимают решение о режиме работы исходя из идентификаторов приложений, а не на основе реальных потребностей, это было расценено как одна из форм манипуляции с тестами.

Авторы Geekbench отметили, что проверят остальные смартфоны производителя из Поднебесной на предмет похожего поведения. В случае обнаружения подобных манипуляций они тоже будут исключены из список лидеров Android.