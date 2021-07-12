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Майнеры из Поднебесной продолжают сбывать бывшие в употреблении графические ускорители, которые использовали для добычи криптовалюты. Если на прошлой неделе мы писали, что менее 300 долларов они просили за GeForce RTX 3060, то сейчас появилась информация об ускорителях GeForce RTX 3070, которые продаются за 400 долларов.

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Рекомендованная стоимость видеокарты NVIDIA поколения Ampere составляет 499 долларов. Но стоит отметить, что адаптеры продаются оптом. Например, один из майнеров предлагает партию, состоящую из сотни моделей, по цене 40 000 долларов.

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GeForce RTX 3070 представили в первый день осени минувшего года. Видеокарта предложила высокий уровень производительности при относительно низкой цене. Ускоритель оказался примерно на 5% мощнее модели GeForce RTX 2080 Ti поколения Turing.

Адаптер оснащается 8-нанометровым GPU с частотой до 1725 МГц. Чип имеет 5888 потоковых процессоров и 46 ядра трассировки лучей. В видеокарте установлено 8 ГБ оперативной памяти с эффективной частотой 14 Гбит/сек. Тип VRAM – GDDR6. Память соединяется с GPU 256-битной шиной. Максимальная пропускная способность составляет 448 ГБ/сек.

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В магазине «Ситилинк» самое доступное решение на базе карты GeForce RTX 3070 представляет серию GaminPro OC компании Palit. Оценивается модель в 119 990 рублей. Она имеет максимальную частоту 1 770 МГц, два разъёма для подачи питания и три вентилятора.

Почти на 70 000 рублей упала в цене GeForce RTX 3070 в исполнении ASUS с возможностью повышения частоты до 1,8 ГГц и двумя вентиляторами. Модель GeForce RTX 3070 DUAL OC обойдётся по скидке почти в 127 000 рублей.

Самые дорогие видеокарты в каталоге «Ситилинк» – ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3070 WHITE и ROG STRIX GeForce RTX 3070 GAMING OC. Они стоят по 138 590 рублей. Первая модель в режиме Boost работает на частоте 1935 МГц, а частота GPU во второй составляет 1905 МГц.

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Также отдельно отметим две модели серии Lite Hash Rate с ограничениями в майнинге. Стоимость Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE LHR составляет почти 105 000 рублей. Она имеет Boost-частоту 1725 МГц. На 1 000 рублей дороже стоит Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 2.0 LHR с частотой до 1815 МГц.