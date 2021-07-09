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Китайская компания OnePlus ужа давно обещала выпустить прошивку OxygenOS на базе операционной системы Android 11 для флагманских смартфонов 2018 года. Тогда производитель представил модели OnePlus 6 и 6T, которые вышли с Oxygen 8 и Oxygen 9 соответственно.

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Более новая модель обзавелась операционной системой Android 9.0 Pie из коробки, тогда как первый флагман 2018 года вышел на рынок с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo. И вот спустя почти три года с момента премьеры версии T компания всё же выпустила OxygenOS 11 с Android 11 для старых смартфонов. Правда, пока что пользователям доступна только бета-версия программного обеспечения. Зато сразу глобальная.

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Обновление вышло на месяц раньше, чем планировалось изначально. Новая версия прошивки, помимо одиннадцатой ревизии операционной системы Android, также принесла ряд других новшеств. Например, переключатель тёмной темы в меню быстрого доступа, модифицированное ПО камеры, расширенные настройки конфиденциальности. Со всеми нововведениями вы можете ознакомиться на официальном форуме, где также есть инструкция по установке программного обеспечения.

Напомним, что флагманы 2018 года имеют много общего. В плане дизайна они почти не отличается. OnePlus 6T получил 6,28 дюймовый дисплей с относительно широким вырезом, прикрытый стеклом Gorilla Glass 5. Зарядная ёмкость аккумулятора составила 3300 мА*ч, а сенсор для сканирования отпечатка пальца обосновался сзади. В OnePlus 6T ёмкость АКБ выросла до 3700 мА*ч, дактилоскопический датчик перебрался под дисплей, а сам экран увеличился в диагонали до 6,41 дюйма. Также появился каплевидный вырез.

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Остальные ключевые технические характеристики совпадают. В частности, OnePlus 6 / 6T оборудованы процессором Snapdragon 845, 16-мегапиксельной фронталкой и основной камерой разрешением 16 Мп + 20 Мп с оптической стабилизацией и поддержкой 4K UHD при 60 к/сек. К слову, недавно на более новую версию энтузиасты смогли установить операционную систему Android 11, после чего запустили на смартфоне несколько игр, включая Minecraft и Crysis.