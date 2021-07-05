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Компания Xiaomi в конце марта представила смартфон среднего класса Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Он стал первым телефоном в мире на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 780G с графикой Adreno 642. По итогам мая он оказался самым мощным в мире смартфоном среднего класса. В июне он смог сохранить это звание.

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Модификация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ смогла набрать в AnTuTu 531 531 балла. Уверенным первое место Xiaomi Mi 11 Lite 5G назвать сложно. Менее 20 000 баллов (около 5%) ему уступила недавняя новинка Honor 50 Pro. Ему бенчмарк присудил 513 422 пункта.

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В топ-3 также нашлось место ещё одному смартфону компании Honor. Речь о стандартной модели 50-й серии. Оба смартфона оборудованы 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Младшая версия получила 505 028 «попугаев». Только эта троица из топ-10 смогла перешагнуть отметку 500 000 пунктов.

Сразу отметим, что Xiaomi Redmi 10X 5G на чипе Dimensity 820, который почти год удерживал первое место, опустился сразу на шестую строчку. В модификации с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ смартфону бенчмарк присудил 452 596 пунктов. Модели не хватило лишь 20 баллов, чтобы войти в топ-5.

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Замкнул первую пятёрку не самый популярный телефон с таким же процессором – Realme Q3 Pro cо Snapdragon 768G. Тот в свою очередь уступил порядка 30 000 баллов модели OPPO Reno6 5G на Dimensity 900, которая с результатом 481 288 баллов обосновался на четвёртой строчке.

За смартфоном Xiaomi расположилась первая в топ-10 модель компании vivo, а десятку замкнули сразу три устройства Huawei. Теперь по порядку. Седьмую позицию оккупировал iQOO Z3 на Snapdragon 768G с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ. Набрало он 445 827 баллов.

С восьмого по десятое место разместились Huawei nova 8 Pro, nova 8 и nova 7 соответственно. Все три модели оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 985, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти.

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Стандартные издания двух поколений не смогли преодолеть рубеж 436 000 баллов – Huawei nova 8 присудили 435 681 балл, а nova 7 довольствовался 435 306 баллами. Лишь на 3,5 тысячи пунктов больше набрала версия Pro восьмого поколения.

В завершение добавим, что из десяти смартфонов в России пока что официально продаётся только Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Рекомендованная производителем стоимость мартовской новинки составила 37 990 рублей.