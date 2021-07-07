Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Tecno в конце прошлого месяца представила довольно интересный смартфон под названием Phantom X. Новинка сразу же попала в список самых просматриваемых моделей недели на сайте GSMArena, где заняла второе место, уступив только Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Сегодня, 7 июля 2021 года, смартфон поступает в продаже в разных регионах по цене от 460 долларов.

реклама

Techno Phantom X оборудован изогнутым по краям дисплеем Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма. Матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет разрешение Full HD+. Её прикрывает панель Gorilla Glass пятого поколения. В дисплей интегрирован дактилоскоп, который распознаёт отпечатков пальца за 0,4 секунды.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Разблокировать смартфон можно и другим способ – через фронтальную камеру с поддержкой Face Unlock. В её состав вошёл главный модуль на 48 Мп в паре со сверхширокоугольным на 8 Мп. Угол захвата изображения составляет 105 градусов.

реклама

Основная камера в Techno Phantom X получила популярный 50-мегапиксельный датчик изображения оптического формата 1/1,3 дюйма. Есть также автоматическая фокусировка Dual Pixel и лазерный автофокус. Стабилизация изображения есть, но только программная. Снимать видеоматериалы смартфон позволяет в 4K UHD при 60 к/сек. На тыльной площадке нашлось место ультраширокоугольному модулю на 8 Мп с углом обзора 120 градусов и 50-мм телеобъективу на 13 Мп с 2-кратным оптическим масштабированием.

Сердцем новинки стала однокристальная система Helio G95, выполненная по нормам 12-нанометровой технологии. Чипсет имеет пиковую частоту 2,0 ГГц и трудится в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-модуль может хранить до 256 ГБ данных. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4 700 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядки.

Techno Phantom X работает на базе фирменного программного обеспечения HISO 7.6. Прошивка основана на операционной системе Android 11. Из остального отметим выход под наушники, порт USB-C, радиоприёмник и Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 5.

реклама

В продаже новинка появилась в расцветках Starry Night Blue и Monet Summer. В Европе официальная рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 470 евро (555 долларов). В некоторых странах купить Techno Phantom X можно за 460 долларов.